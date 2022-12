Un equipo de médicos legistas del Ministerio Público llegó este viernes a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, para realizar un examen químico toxicológico al expresidente Pedro Castillo.

Según informó Canal N, la prueba se realiza como parte de las diligencias dispuestas por la Fiscalía de la Nación en la investigación preliminar contra Castillo Terrones por el supuesto delito de rebelión y conspiración.

El examen se realizó horas después que el congresista Guido Bellido (No Agrupados) dijera que Castillo “no se acuerda” de las circunstancias en las que leyó el comunicado en el que anunciaba el cierre del Congreso y un gobierno de emergencia.

En dialogo con la prensa, a su salida de la Diroes, en donde se reunió con el exmandatario, Bellido Ugarte dijo que hubo un “complot” para hacerlo leer el documento donde anunciaba el golpe de Estado, con la finalidad de propiciar la vacancia.

“No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, dijo a los periodistas.

“[¿Por qué leyó ese comunicado?] Eso es lo que no recuerda. El presidente dice que no se acuerda, no sé, ahorita él está bien, está tranquilo, dice que no se acuerda, lo que me dice es que no se acuerda bien”, aseveró.

Pedro Castillo está detenido mientras duren las investigaciones en su contra tras protagonizar un golpe de Estado. Posteriormente, fue vacado y detenido por las autoridades por flagrancia delictivo. Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado.

