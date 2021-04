El aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, evitó responder si en Venezuela existe una dictadura e indicó que hay razones suficientes para ocuparse de los propios problemas del Perú.

“No voy a vivir en Venezuela. No voy a juzgar a Venezuela. Ocupémonos del hambre del pueblo, de lo que está pasando en mi país (…) de la gente que no tiene un pan. No voy a solucionar los problemas de Venezuela. No voy a responder. Hay razones suficientes para ocuparnos de nuestros propios problemas”, dijo Castillo en una entrevista al programa Al Estilo Juliana.

En otro momento, Castillo instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a llevarse a sus compatriotas que arribaron a Perú a cometer actos delictivos.

“Señor Maduro, venga usted a llevar a sus compatriotas que han venido a delinquir en mi pueblo, en mi tierra, y ocúpese de lo que tiene que hacer usted que yo me ocupo de los míos”, dijo.

El aspirante al sillón presidencial afirmó que es un hombre de campo, maestro con 24 años de servicio, al servicio de la población y trasladar su experiencia al país.

“Vamos a respetar la vida democrática, respetar esta Constitución hasta que el pueblo lo decida, respetar la independencia de poderos”, sostuvo.

El último viernes en una entrevista en RPP se le preguntó si era comunista, pero se cortó la llamada telefónica, quedando pendiente su respuesta.