La congresista Silvana Robles (Perú Libre) dijo que su bancada apoyaría una vacancia si se comprueba que, en los audios del empresario investigado Zamir Villaverde, el presidente de la República, Pedro Castillo, habría cometido actos de corrupción.

En ese sentido, la parlamentaria aclaró que su agrupación parlamentaria no va a avalar ningún acto de corrupción, por lo que si existiese algún delito de esta naturaleza del máximo mandatario, van a actuar de acuerdo a sus principios.

“Desde ningún punto de vista Perú Libre va a avalar actos de corrupción. De ser comprobados estos audios que tiene o que ha podido brindar el señor Villaverde, donde se comprometa directamente al presidente, nosotros sí estaríamos actuando dentro de nuestros principios y estaríamos apoyando una vacancia presidencial. Eso debe ser corroborado y de ser evidente el acto de corrupción por lo que se le vaya a estar investigando”, dijo en conversación con Canal N.

Robles también se refirió a la declaración que brindó Villaverde a la Fiscalía, donde aseguró que Castillo Terrones recibió 50 mil de los 100 mil soles que supuestamente le habría entregado al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

“Dentro del contenido se puede oír por una tercera persona que habría recibido, pero en ningún momento se corrobora que el presidente haya recibido tal suma. Lo que dice un colaborador eficaz se tiene que comprobar. Se tiene que comprobar que efectivamente esa escena se haya dado”, manifestó.

Declaraciones de Silvana Robles

Abogado de Villaverde

Este miércoles, Julio Rodríguez, abogado del empresario Zamir Villaverde, afirmó que no existen audios de conversaciones con el presidente Pedro Castillo, pero enfatizó que dichas grabaciones y las personas involucradas conducen a él.

“[¿Existe algún audio donde esté Pedro Castillo?] No, lo he dicho desde el primer momento. Él no ha tenido conversación directa con Pedro Castillo, siempre se ha colocado a Silva, a Pacheco, a los sobrinos, pero él no ha hablado directamente con el presidente Castillo. Eso no significa que otros personajes mencionados allí hablaban con el presidente Castillo”, declaró a RPP.