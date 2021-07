El exmandatario Ollanta Humala reveló este miércoles que ha sostenido conversaciones telefónicas con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y el sentenciado secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón.

Explicó que en los diálogos sostenidos ha visto “muy receptivo” a Castillo Terrones y consideró que “es una persona que tiene buenas intenciones”.

“He tenido conversaciones telefónicas con el señor Castillo y yo creo que es un persona que tiene buenas intenciones, pero como dicen con buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”, sostuvo en una entrevista con TV Perú.

“En estas conversaciones que hemos tenido, lo he invitado a conversar en otras reuniones para transmitirle mi experiencia y creo que eso. Lo he visto receptivo a él y al presidente del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón”, señaló.

En esa línea, Humala Tasso indicó que buscará “compartirle su experiencia de Gobierno” a Pedro Castillo y le recomendó que “sepa rodearse” para que “no se aprovechen de él” y “a la primera se vayan”.

El exmandatario dijo creer que Castillo Terrones debe mantener una “visión política” de cara a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo debido a que tiene apoyo minoritario en dicho poder del Estado.

“Creo que lo importante acá es que Castillo sepa rodearse de una gente que no se aprovechen de él y que no lo utilicen y a la primera se vayan, como me pasó a mí. Además, debe ser consciente que es el que va a dictar la política general de Gobierno, eso es fundamental”, manifestó.

“Creo que va a ser muy importante la visión que él tenga, por ejemplo, de toda la experiencia que él está viviendo, debe tener una visión política de su relacionamiento con el Congreso, teniendo en cuenta que tiene como setenta y tantos congresistas que son del bando contrario, él va a estar en minoría”, indicó.