La congresista Norma Yarrow cuestionó la labor del Poder Ejecutivo en estos momentos de crisis y ayuda para los damnificados del norte del país, indicando que muchos ministros “no tienen un plan de contingencia, sólo reparten un poco de alimentos y se van”.

La legisladora de Avanza País, quien en estos momentos se encuentra en la región Lambayeque, ofreció estas declaraciones luego de reunirse con la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) Nelly Paredes.

En la cita, dijo, “se trataron temas vitales para la región como la limpieza del río ‘La Leche’, un problema que se repite año tras años pero sin solución”.

“La ministra Nelly Paredes por ejemplo trae a Lambayeque 800 galones de petróleo y me pregunto ¿para qué? Si el gobierno regional de Lambayeque no cuenta con maquinaria ni propia ni alquilada. En las visitas que he realizado por el norte he apreciado que los ministros llegan dan algo de comer y se retiran, no existe un plan para mitigar el momento actual ni el inminente fenómeno del Niño”, cuestionó la parlamentaria.

En ese sentido, agregó que “si los ministros no traen soluciones, mejor que se queden en sus despachos armando una estrategia y luego den soluciones reales y coordinadas con todos los actores de esta emergencia nacional”.

“Hay que tener en cuenta que los gobernadores y alcaldes son nuevos en gestión y no podemos echarles toda la culpa de la falta de prevención. Yo me pregunto ¿de quién es responsabilidad los ríos? Acaso no es la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ¿qué ha hecho el Midagri al respecto?”, se preguntó.

Yarrow Lumbreras también se mostró en desacuerdo con la propuesta del gobierno central de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) que reemplazaría a la cuestionada Autoridad Autónoma de Reconstrucción con Cambios (AARC).

“Ahora están queriendo presentar al congreso un proyecto de ley para crear la ANI. Aquí no se trata de crear programas, se trata de mejorar los existentes y, sobretodo, fiscalizarlos. Acá no es borrón y cuenta nueva. Los responsables de todo lo sucedido en la AARC deben asumir sus responsabilidades”, concluyó.l

