El exministro de Defensa y Cultura, Jorge Nieto Montesinos, confirmó que recibió una invitación del Pedro Castillo para dialogar en el marco de la recomposición del Gabinete ministerial.

“Recibí una invitación para conversar, supongo que se concretará para el día de mañana (hoy). (No he puesto) ninguna condición para conversar. Me hizo llamar por su jefe de asesores”, indicó a RPP Noticias.

Señaló que aún no sabe cuál será la propuesta del presidente, pero no descartó la posibilidad de encabezar el Consejo de Ministros o asumir el liderazgo de algún sector.

“Depende, hay que definir un rumbo, hay que definir cuáles son los términos y condiciones, hay que ver si hay una renovación sustantiva del Gabinete, supliendo a aquellos ministros que no tienen la calidad o están haciendo cosas incorrectas, y hay que evitar que el Gobierno sea reemplazado por alguna forma de gobierno secreto o clandestino”, apuntó sobre las condiciones para aceptar.

Por ejemplo, refirió que si de él dependiese, Juan Silva “de ninguna manera” permanecería al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; del mismo modo, consideró que Aníbal Torres “no ha hecho muy buen papel” como ministro de Justicia.

-Legitimidad-

También consideró que se debe corregir la actual falta de legitimidad de la figura presidencial.

“Él (Pedro Castillo) tiene que ser consciente que parte del problema del Gobierno es la falta de legitimidad de la propia figura presidencial. Sin eso es bien difícil que se puedan desarrollar iniciativas, porque está ahí ese tema como una basurita debajo de la alfombra”, remarcó.

Insistió en “la necesidad de un gobierno de gabinete, un fortalecimiento tanto de la figura del primer ministro y los miembros del gabinete, de modo que repose en ellos el gobierno”.