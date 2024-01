Desde el año 2021 a la fecha el Congreso y el Ejecutivo han presentado ocho proyectos de ley que buscan restringir la libertad de expresión y amedrentar a los periodistas y medios de comunicaciones, según informó el diario Correo. Estas iniciativas son conocidas como ‘leyes mordaza’.

Precisamente, en diciembre pasado se presentaron dos iniciativas que tendrían el mismo fin. La primera iniciativa, de autoría de Segundo Montalvo (Perú Libre), busca modificar el artículo 132 del Código Penal para ampliar la pena privativa de la libertad por difamación, de uno a tres años, hasta tres y cinco años. De la misma manera, plantea ampliar el monto de la multa en el delito de calumnia.

En tanto, la segunda propuesta, de Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), busca incorporar el artículo 409-C al Código Penal a fin de que el funcionario que difunda información reservada, secreta o confidencial, como las declaraciones que dan los aspirantes a la colaboración eficaz, sea reprimido con una pena de cárcel de tres a cinco años. Sin embargo, el parlamentario anunció que retiraría su proyecto.

Al respecto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que desde el Ejecutivo son defensores de la libertad de expresión y de prensa, aunque no quiso adelantar una posición frente a estas iniciativas.

“No cabe duda que nuestra posición va a ser siempre en favor de la libertad de prensa y creemos, estamos convencidos, que una democracia se sustenta justamente en la libertad que tienen los periodistas de poder informar con claridad y probidad”, dijo a RPP.

Esto, a pesar de que la presidenta Dina Boluarte presentó en agosto pasado un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para sancionar a los instigadores del delito de disturbio y a los comunicadores que convoquen a marchas.

Frente a este tema, Arana precisó que “los proyectos de ley que se puedan presentar o debatir obedecen a un caso aislado o casos particulares”.

“O sea, hay que determinar en su verdadera medida qué es lo que se señala. Yo en estos momentos, como le digo, tampoco voy a poder señalar, me refiero a expresar el contenido de la norma, pero tenga la plena seguridad y certeza que desde el Ministerio de Justicia lo que haremos es siempre respetar la libertad de expresión y proteger la digna tarea que hacen los periodistas en favor de la información y de la comunicación”, apuntó.

Sobre proyecto que busca otorgar al Congreso la facultad de destituir jueces y fiscales

Unos días antes de finalizar el 2023 la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que generó controversia.

La iniciativa en mención, de autoría de Roberto Chiabra, plantea, entre otras cosas, reformar la Constitución para quitarle la facultad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a jueces y fiscales supremos y otorgársela únicamente al Congreso.

El titular de Justicia evitó pronunciarse frente a esta propuesta al señalar que aún no ha examinado la iniciativa que impulsa Chiabra.

“La verdad no he tenido la oportunidad de examinar el proyecto de ley del congresista Chiabra. He visto los titulares de la propuesta. Creo que el Congreso puede recibir varias propuestas, seguramente esto tendrá que pasar por la Comisión de Constitución y en su momento se nos va a pedir la opinión”, acotó.

Si bien recalcó que no puede opinar sobre algo que no conoce y que haría mal en pronunciarse, aseveró que, en su calidad de ministro de Justicia, “podría comprometer al Gobierno en un hecho que merece atención y un particular análisis”.

