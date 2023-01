El ministro del Interior, Vicente Romero, afirma que la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se dio en el marco de un requerimiento por parte de las autoridades de dicha casa de estudios.

“La intervención policial se ha dado a requerimiento de las autoridades de la universidad. Esto está sujeto al empleo de los procedimientos establecidos no solamente en normas internacionales, sino también en normas legales, pero en realidad había flagrancia y en estado de emergencia”, dijo en una entrevista con Panorama.

En ese sentido, Romero señaló que el proceder de las fuerzas del orden estuvo sujeto a los procedimientos establecidos por las normas del país e internacionales.

Según el ministro, el allanamiento a la ciudadela universitaria se debió a las denuncias que interpusieron sus autoridades en la comisaría y ante el Ministerio Público. “Cuando hay una flagrancia, inmediatamente interviene la Policía, esto esta normado en la ley, es una facultad que tiene la Policía”, indicó.

“Ellos intervienen por un tema de flagrancia, el delito de usurpación, la universidad tiene nueve puertas de acceso con vigilancia privada, llegaron 300 personas que ingresaron de forma violenta y alguno de ellos con pasamontañas (…) hay denuncias ante la fiscalía que la misma universidad pide que se investigue”, añadió.

No obstante, el titular del Mininter indicó que se viene coordinando con el jefe del operativo para que se den más detalles sobre la intervención policial. Adicional a ello, niega que se haya cometido algún exceso durante el proceder de las fuerzas del orden.

“La intervención, dentro de la lógica legal, está bien. Si hubiera algún exceso, este informe que el comandante general tiene que hacerme llegar en algún momento, ahí veré si efectivamente hubo exceso o no y se responsabilizará, pero eso no es ningún problema porque cuando se responsabiliza no es a toda la Policía que intervino, es a quienes cometieron el exceso”, sostuvo.

Finalmente, Romero explicó que la PNP tuvo que usar un vehículo multipropósito para ingresar a la San Marcos, ya que las nueve puertas del campus estaban bloqueadas con cadenas, las cuales no se podían romper con cizallas.