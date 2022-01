El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, aseguró que Daniel Salaverry no ejercerá el cargo de presidente del directorio de Perupetro hasta que la Contraloría General de la República culmine con su informe sobre la idoneidad de su designación.

“Hasta la fecha, el señor Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades porque todavía no ha sido designado por la junta de accionistas. La designación va a ser posterior al resultado que dé la Contraloría. El informe va a decidir las cosas. Para mí es importante respetar las normas”, indicó en la sesión extraordinaria de la sesión de la Comisión de Energía y Minas de este viernes 14 de enero.

El titular del Ministerio de Energía y Minas aseguró que el Gobierno ha actuado respetando las normas legales vigentes en la designación, pero insistió que será la Contraloría la que se pronuncie en un plazo aproximado de una semana.

“Tenemos que hacer una junta de accionistas para aceptar o no (su designación). Si la junta de accionistas lo niega, el señor no puede tomar posesión del cargo. Así está en el reglamento de organización y funciones de Perupetro. En este momento, él no puede ejercer mientras no se reúna la junta. Hemos optado por esperar el dictamen de Contraloría para poder hacer o negar su designación”, aseveró González Toro.

Sobre el informe que el Ejecutivo remitió a Contraloría sobre el nombramiento de Daniel Salaverry, el titular del Minem aseguró que lo remitió a todos los congresistas de la comisión, pero evitó hacer comentarios sobre el mismo para mantener la reserva.





“No quisiera hacerlo público por las formalidades del caso, pero ustedes tienen el informe [...] El informe todavía no es oficial. Estaría adelantando opinión y no quiero obstaculizar las cosas”, concluyó.