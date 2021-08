El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, aclaró que no está en la agenda de la Presidencial Consejo de Ministros (PCM) una propuesta para que el sector Turismo pase a esta cartera del Estado, pues es solo una opinión personal suya.

“Es una opinión que puse en el último Consejo de Ministros, que todavía no ha sido debatido, no hay nada formal, tiene que seguir el trámite formal, será puesto a debate con previo estudio detallado y luego pasado al Congreso. Todavía no se ha puesto en agenda”, señaló Gálvez en Canal N.

Asimismo, hoy en RPP el ministro reiteró que la posibilidad de que el sector turismo deje de ser parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) fue solo una idea que propuso durante una sesión del Consejo de Ministros y, por ende, pidió disculpas si es que su comentario generó algún tipo de “malentendido”.

“Ha sido una idea, un comentario que se lanzó, pero es eso. Pido disculpas si es que hubo este malentendido pero lo que se necesita es darle confianza a inversionistas y al turismo. Eso. Tengan plena seguridad que no hay nada formal”, declaró esta mañana a RPP.

Gálvez respondió así a las críticas que surgieron ante su planteamiento para que el Ministerio de Cultura absorba las competencias relacionadas al sector turismo, incluyendo a exministros que ocuparon su despacho y al actual titular del Mincetur, Roberto Sánchez, quien señaló que no está en agenda una idea de este tipo.

CIro Gálvez dijo que cambios en el sector turismo es una "idea que están madurando" y que no es una propuesta formal. (RPP TV)

“Pueden proponerse reorganizaciones y restructuraciones por el bien del país, del empresariado y de todo el país y por proteger al patrimonio cultural [¿No va a buscar entonces desactivar el Mincetur?] No, lo que se va a buscar es mejorarlo y si se tiene que transferir este rubro a otro es otro tema, pero sin dañar nunca la rentabilidad del turismo”, comentó.

El ministro de Cultura destacó la importancia de que los inversionistas del sector turismo tengan confianza en que pueden operar en el Perú. “Bienvenida la inversión, tecnología y modernidad”, manifestó.

“Casi el 100% del atractivo turístico que tiene el Perú es nuestro patrimonio cultural. Es obvio que lo que se obtiene por tanto patrimonio sirva para poder proteger y preservar tantos restos arqueológicos”, resaltó.

Ciro Gálvez concluyó señalando que el objetivo es mejorar la rentabilidad del turismo y que se valore el patrimonio cultural que hay en el Perú.

“Suplico que se tenga por aclarado esto y tengan confianza plena los inversionistas, los empresarios del sector comercio y turismo”, acotó.