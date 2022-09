El ministro de Defensa, Daniel Barragán, afirmó que ocurrió un error en la consignación de los pasajeros del vuelo a Chiclayo que realizó el avión presidencial el pasado 23 de junio, y que, en lugar de aparecer el nombre “Yoni”, se consignó el nombre “Lay”.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera señaló que el error también se produjo en el número de DNI de la mencionada persona y que, por ello, su identificación no aparece en el Reniec.

Días atrás, el proyecto del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Centro Liber, informó sobre la presencia de un pasajero que tenía un nombre similar al de Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario y actual prófugo de la justicia.

“He visto los documentos de la casa militar, sale un documento oficial, pero cuando uno llega, y eso es normal, siempre hay variaciones en la relación de pasajeros, las variaciones se hacen a mano, cuando hacen la inscripción, la palabra que escriben es en vez de “Yoni”, por el apuro, con la letra mal hecha, yo lo leo y dice “Lay” entonces la señorita que pasa el despacho de manera oficial ella lee y dice “Lay”, manifestó.

“Un nueve que parecía cuatro lo pasa como cuatro, entonces cuando uno ve el DNI parece otro número, entonces ella pone un nombre y un DNI que no corresponde, en el retorno aparece el nombre Yoni y el nombre Lay no porque no existe, y eso se corrobora con las personas que estuvieron en el avión”, añadió.

Esta versión se alinea con la expresada por el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, quien también afirmó que la consignación del nombre “Lay Vásquez Castillo” era un error material por parte de quienes registraron el ingreso de tripulantes.





