El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama indicó a Gestión, que citarán al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos para que explique los acuerdos en el proyecto de Reconstrucción con Cambios y los avances.

“Esta es una cita pendiente desde el 15 de marzo, pero con la pandemia todo cambió y esta presentación quedó pendiente”, expresó.

Explicó que, esta será la oportunidad del Ejecutivo de explicar no solo los avances que hayan realizado, sino del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con el Reino Unido para las inversiones por los S/ 7,000 millones.

Agenda sin congelamiento de deudas ni ONP

El presidente del Congreso dijo que esta semana la agenda se centra en la propuesta que define la elección de los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional y la declaración Jurada de Intereses, precisó que no está en la agenda los proyectos de congelamiento de las deudas con los bancos, ni el proyecto de devolución de la ONP.

“Dichos proyectos deben pasar primero por la Mesa Directiva y luego por la Junta de Portavoces”, expresó.

Comentó que recientemente tuvieron una reunión con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, la jefa de la SBS, Socorro Heysen y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quienes explicaron lo que hasta el momento se vienen realizando por los créditos.

“Yo no puedo emitir una opinión sobre ello, pues sería adelantar opinión, pero los vicepresidentes de la Mesa Directiva del Congreso explicaron las razones que ha llevado la motivación de esta medidas”, sostuvo, tras cuestionar que Reactiva Perú no ha tenido la efectividad pues no se ha priorizado a las empresas medianas y las pequeñas.

Sobre el periodo para la propuesta de interpelación a los ministros, mencionó que se deben cumplir las etapas, pero por los plazos ve complicado que sea tratado esta semana.

“Más debate en los proyectos”

Uno de los mayores cuestionamientos al Congreso es que los proyectos no están pasando las consultas ni el debate con los órganos técnicos del Estado.

Ante ellos, Manuel Merino reconoció que en efecto en muchas iniciativas se ha tomado mayor celeridad, pero explicó que eso se debió a la urgencia de algunas medidas y la respuesta que los mismos parlamentarios recogen de sus regiones.

“Si efectivamente se ha dado una mayor celeridad, se tiene que tener un mayor debate en las comisiones”, expresó, tras recordar que las dos iniciativas fueron el retorno de las AFP, el caso de los peajes y los proyectos de salud.

Por ello, indicó que este paso ahora se realiza más en las comisiones y pide que se siga dichos procedimientos.