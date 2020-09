El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que en la conversación que sostuvo este lunes con el titular del Congreso, Manuel Merino, le dijo que no estuvo de acuerdo con el proceso de vacancia que se llevó a cabo hace semanas y que no consiguió los votos para retirarlo del cargo. Sin embargo, indicó que pese a esto se superó la discrepancia para que ambos poderes del Estado trabajen juntos contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Con el presidente del Congreso (Manuel Merino) hemos tenido una reunión de una hora donde hablamos como se debe hablar, con claridad, con franqueza, sinceridad para superar etapas. Y hablar con sinceridad es decirle que no estuve de acuerdo con el pedido de vacancia presidencial que de manera rápida, express, tuvo el Congreso de la República”, declaró desde Jesús María.

El mandatario recordó que la moción de vacancia no prosperó (necesitaban 87 votos pero solo llegaron a 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones). “Finalmente primaron las fuerzas democráticas y se desestimó, pero se mantuvo una semana en vilo a toda la Nación, cuando deberíamos estar trabajando para atender los verdaderos problemas”, acotó.

Martín Vizcarra precisó que, pese a este desacuerdo, se sometió al procedimiento pero que, tras la votación de la moción de vacancia, no se pueden “guardar rencores”.

“Cumplidos los trámites no podemos, por ese hecho, con el cual no estamos de acuerdo, guardar rencores que generen distanciamientos entre instituciones. Damos la vuelta a la página porque tenemos que trabajar juntos por el país. No quiere decir que avalamos esos procedimientos, no estamos de acuerdo, pero los superamos y miramos al futuro. Los peruanos no quieren autoridades enfrentadas, sino unidas”, añadió.

El presidente ratificó el compromiso del Ejecutivo para llevar a cabo un trabajo en conjunto entre los diversos poderes del Estado.

“Vamos a trabajar para derrotar el COVID-19 y generar las condiciones adecuadas [...] Ese compromiso lo ratificamos hoy, un día más, como lo hicismo ayer con el presidente del Congreso y los integrantes del Consejo de Estado”, concluyó.

Martín Vizcarra declaró tras participar en la entrega de 2 plantas de oxígeno para el hospital PNP Luis N. Sáenz, en Jesús María, la que fue donada por Interbank.