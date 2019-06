Martín Vizcarra: En su momento se verá qué haremos si no nos dan el voto de confianza

El presidente Martín Vizcarra dijo sentirse optimista sobre el destino del pedido del voto de confianza que hoy sustentará el jefe del Gabinete, Salvador del Solar.

Dijo creer que los congresistas, que representan a los peruanos, mostrarán el sentimiento de los peruanos, a través de sus votos. “Soy optimista, yo me pongo en el escenario de que mañana el congreso y los congresistas representando la voluntad del pueblo peruano, van a dar la confianza para proceder con la reforma política” , expresó en diálogo con la prensa.

El mandatario evitó ponerse en el escenario de que el Parlamento le dé la espalda a la propuesta del Ejecutivo. Ante la pregunta de qué hará si no recibe el voto de confianza, el jefe de Estado señaló: “En su momento se verá , no nos pongamos sobre hechos que no llevan al optimismo y a la esperanza que tiene el pueblo peruano de tener una mejor clase política”.

Agregó que en el supuesto de que le den el respaldo a Del Solar y luego dentro de los plazos establecidos no se cumpla con lo ofrecido - la aprobación de los cinco proyectos - en la práctica sería una negación de la confianza.

“Entonces estaremos no solamente nosotros como Ejecutivo, sino toda la población estará vigilante del cumplimiento de los compromisos que asumamos juntos Ejecutivo y Congreso para mejorar la gobernabilidad”, anotó.