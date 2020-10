Las disputas ente el Equipo Especial Lava Jato y la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios no cesan. Los fiscales Rafael Vela y Omar Tello, coordinadores de ambos pools, señalaron que los fiscales Germán Juárez y Elmer Chirre continuarán investigando a Martín Vizcarra.

Sin embargo, ¿qué equipo es el indicado y a la que le compete indagar al exgobernador de Moquegua por los presuntos S/ 2.3 millones en coimas que recibió de empresas vinculadas al “Club de la Construcción”?

Gestión consultó con cuatro especialistas en materia penal, de los cuales tres afirmaron que el fiscal Elmer Chirre es a quien le compete asumir las pesquisas.

Además, los cuatro coincidieron en que estas pugnas benefician a los investigados, entre ellos Vizcarra.

Para el abogado Carlos Caro, este es un caso en donde la “competencia natural” le corresponde a las Fiscalías Anticorrupción.

“Las fiscalías anticorrupción supranacionales fueron creadas, justamente, para los casos de los gobiernos regionales, como el del exgobernador Gregorio Santos. En cambio, el Equipo Especial fue creado únicamente para investigar a empresas brasileñas”, declaró a este diario.

Sostuvo que la confusión se da en la creación del grupo liderado por Vela Barba, pues en la resolución dice que también puede investigar el caso Lava Jato y “delitos conexos”.

“Hay un aferramiento al caso con el argumento de que los colaboradores solo tienen confianza en Germán Juárez. No es un argumento fuerte. El colaborador no tiene que decir qué fiscal es bueno o malo, ellos tienen que colaborar con el Estado”, apuntó.

Interpretaciones

El abogado Andy Carrión indicó que, desde su punto de vista, el fiscal Chirre debe continuar con las indagaciones a Vizcarra y el fiscal Juárez tendría que dejar sin efecto su apertura de indagación preliminar.

Explicó que con la creación del Equipo Especial en 2017 y las dos ampliaciones de competencias que han recibido desde la Fiscalía de la Nación, en ninguna resolución le dan facultades para investigar delitos de lavado o corrupción de constructoras peruanas.

“En el caso Vizcarra solo hay presuntos pagos de ICCGSA y Obrainsa y ninguna fue en consorcio con empresas brasileñas, por tanto, el Equipo Especial no es el competente”, puntualizó.

Añadió que el fiscal Vela tuvo una “interpretación antojadiza” para que Juárez continúe indagando a Vizcarra, cuando previamente la Fiscalía de la Nación ya había resuelto que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios es la competente.

Ninguna sentencia

Para el exprocurador Antonio Maldonado las denuncias de presuntos sobornos a Vizcarra no están relacionadas con el caso Lava Jato. A su juicio, Chirre es el indicado para investigar a Vizcarra porque los hechos sucedieron cuando era gobernador regional de Moquegua.

Dijo que lo que corresponde es que el fiscal Juárez derive toda la información que entregaron los colaboradores al fiscal Elmer Chirre.

“Veo una actitud irresponsable, unilateral, carente de espíritu de equipo, rebelde y no corresponde a la actitud de una institución (...) Creo que la actitud del fiscal Juárez de búsqueda de protagonismo, no refleja una actitud de un equipo de trabajo y no se condice con las normas del Ministerio Público,”, declaró tras recordar que el Equipo Especial desde su creación a hoy, no tiene ninguna sentencia en el caso Lava Jato.

Apoyo al Equipo Especial

El abogado Luis Lamas Puccio consideró que el Equipo Especial debería quedarse con el caso Vizcarra , pues ya tiene diligencias en marcha, como toma de declaraciones y levantamiento de secretos bancarios. Además tienen las colaboraciones eficaces de exdirectivos de Obrainsa e ICCGSA.

“Ellos deberían continuar porque la otra Fiscalía no tiene el avance como el que tiene Juárez. Además son un equipo que ya conoce el Club de la Construcción y hay vínculos con la investigación al presidente Vizcarra”, acotó.

Recurso de Vizcarra

Carlos Caro y Andy Carrión coincidieron en que la defensa de Vizcarra podría presentar un recurso de tutela de derechos ante el Poder Judicial con el fin de que se defina qué fiscal es el competente, pues se está vulnerando el derecho a la debida defensa ante una doble investigación de la Fiscalía.

Incluso Caro fue más allá. Manifestó que es posible que el abogado del mandatario pueda presentar otra tutela de derechos debido a que se estaría violando su prerrogativa constitucional.

“La Fiscalía tiene dos posiciones. La fiscal de la Nación considera que el presidente no puede ser investigado. Para ella, Vizcarra es intocable en su mandato y no lo puede indagar por el caso Richard Swing. Otra posición tiene el Equipo Especial, pues considera que al presidente no le alcanza la inmunidad, pues los hechos delictivos fueron anteriores a su cargo”, finalizó.