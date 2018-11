Martín Vizcarra anuncia diálogo "franco y directo" con fuerzas políticas desde diciembre

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció el inicio de una gira nacional desde mañana con el propósito de trabajar con los alcaldes y gobernadores electos, los que asumirán funciones el próximo 1 de enero de 2019.

"Como no podemos traer a todas las autoridades regionales a la capital, el gobierno a partir de mañana sale -con esa visión descentralista- por un lapso de un mes a todas las regiones del Perú. No va a quedar una región que no visitemos a partir de mañana hasta mediados del mes de diciembre en la que tengamos reuniones con las autoridades regionales, en su región", dijo tras reunirse con más de un centenar de alcaldes distritales y provinciales de las regiones en Palacio de Gobierno.

En esa línea, explicó que estas reuniones tienen como fin la priorización de sus proyectos. "La meta es trabajar juntos para que la mejora en la calidad de vida sea una realidad desde el próximo año. El trabajo es complejo, pero si lo hacemos los tres niveles de Gobierno estoy seguro que podemos buscar esta sinergia para atender necesidades de la población", apuntó.

Agregó que esta gira será una demostración de un "pacto social". " Inmediatamente después que terminemos estas reuniones que tenemos establecidas en el presente mes estableceremos un diálogo franco y directo con las fuerzas políticas para trazar una agenda común para trazar el desarrollo del país", remarcó.