El congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) presentó una denuncia constitucional en contra de la presidente del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), por una presunta infracción a la Constitución Política del Perú.

Bermejo Rojas solicitó que se inicie un procedimiento de acusación constitucional contra la presidenta de la Mesa Directiva por presuntamente haber infringido los artículos 102 y 112 de la carta magna.

Asimismo, el parlamentario acusa a Alva Prieto de haber incurrido en las conductas tipificadas en los artículos 317 y 349 del Código Penal.

“El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”, señala artículo 349 del Código Penal.

Esto se da luego de que el periodista Eloy Marchán difundiera unos audios protagonizados por María del Carmen Alva. En la primera grabación se le escucha asegurar que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que las elecciones, en caso se destituya a Castillo Terrones, serían solo presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se oye en el audio.

En un segundo material, publicado el último lunes, la presidenta del Congreso asegura que tiene a las Fuerzas Armadas de su lado en caso quieran vacar al mandatario y en el escenario que él quiera cerrar el Legislativo.

“Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron la foto con Vizcarra porque estaban con él, ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros”, menciona en el audio, haciendo referencia a la fotografía que se tomó Martín Vizcarra tras la disolución del Legislativo.