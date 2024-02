Marco Tulio Falconí admitió que la destitución de los magistrados por parte del Congreso de la República podría generar un inconveniente en cuanto al número de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), dado que el quórum requerido para todos los procesos es de cinco integrantes.

“El 60% de los magistrados son provisionales, lo cual es gravísimo. El Poder Judicial ha devuelto al MEF unos 58 millones por no haberse nombrado a magistrados. Ese es el principal problema que tenemos”, expresó en RPP.

Además, el magistrado remarcó que no debe pronunciarse sobre el proceso de destitución que están llevando los miembros en el Parlamento. En ese sentido, afirmó que no es un problema que le vincule, aunque recomendó que se debe llevar el tema con prudencia.

Marco Tulio Falconí juró como nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

LEA TAMBIÉN: Aldo Vásquez adelanta que JNJ apelará una eventual inhabilitación

“Yo no estoy en ese problema definitivamente en primer lugar. No me puedo ni debo pronunciar porque en este proceso de amparo que duró cuatro años, la JNJ solicita de ser considerada como parte (...) No tengo ningún conflicto con los miembros. Pido a todas las autoridades actuar con prudencia por el bien del Perú”, contó.

Juramentación

El último martes, Marco Tulio Falconí asumió su cargo como nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras el fallo del Tribunal Constitucional que respaldó su demanda de amparo presentada en 2020.

Josué Gutiérrez, en su calidad de Defensor del Pueblo, fue el responsable de tomar el juramento al excongresista, conforme a la resolución del Tribunal Constitucional.

LEA TAMBIÉN: Marco Tulio Falconí jura como nuevo integrante de la JNJ tras fallo del Tribunal Constitucional

“La justicia tiene que ser igual para todos. Sí, tenemos la preocupación de que los jueces y fiscales cumplan adecuadamente su función evidentemente fuera de la política, porque todos los ciudadanos tenemos derechos y tenemos que ser respetuosos de las obras de las personas”, enfatizó Tulio Falconí.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.