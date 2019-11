El jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que la Fiscalía contrastará la información que dio Luis Nava sobre el expresidente Alan García con Jorge Barata cuando sea interrogado entre el 11 y 13 de diciembre, en la ciudad de Curitiba.

“Por supuesto, es posible que se vuelva a interrogar al señor Jorge Barata (sobre lo dicho por Nava) como se puede interrogar al señor (Luis) Mameri, (Fernando) Miglaccio, porque la empresa Odebrecht tiene la obligación de poner a disposición a todos sus exejecutivos las veces que la justicia peruana lo requiera”, señaló en RPP.

Bajo esa premisa, negó que Luis Nava sea colaborador eficaz del fiscal José Domingo Pérez en los casos Metro de Lima y financiamiento del Partido Aprista de 2006. Sin embargo, afirmó que Barata al ser colaborador eficaz de Perú y delator premiado en Brasil está obligado a decir toda la verdad.

Como se recuerda, Nava confesó que Jorge Barata entregó dinero al expresidente Alan García a través de loncheras. Según la declaración de Nava ante la Fiscalía, Barata le entregó entre cinco a seis loncheras de US$ 60,000 en el 2006.

Nava describió a Barata como un “hombre elegante, de corbata y zapatos finos” que “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar”.

Indicó que asociaba la lonchera con que Barata era “un hombre enfermo que llevaba una dieta especial”.

“Tengo conocimiento […] que Jorge Barata en el año 2006 en el local de campaña le entrega a Alan García entre cinco o seis loncheras de sesenta mil dólares (US$60,000.00) aproximadamente”, manifestó ante los fiscales.

Nava detalló las siguientes entregas: US$ 60,000 el 31 de diciembre de 2006; US$ 600,000 el 6 de abril de 2007; US$ 20,000 el 27 de septiembre de 2007.