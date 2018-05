Luis Galarreta: “Es bien irresponsable decir que compra de televisores es para ver el mundial”

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, salió al frente para calificar como “irresponsable” las acusaciones de que la compra de televisores nuevos para el Parlamento es para ver el mundial de fútbol de Rusia 2018.

“Es algo de irresponsable decir que los televisores se compraban para ver el mundial. Felizmente todo los ciudadanos estamos en el Perú y no en Venezuela y se pueden dar todas las opiniones, eso es válido pero señalar en un medio de comunicación escrito que es para que se vea el mundial no solo es falso sino bien irresponsable”, comentó.

Explicó que se debería informar correctamente los hechos, ya que las acusaciones hechas al Congreso por esta compra generan un malestar absoluto en la ciudadanía.

“Los televisores, incluso, van a ser distribuidos en agosto y se dijo en un comunicado”, subrayó.

Además reveló que en el quinquenio pasado se compraron cerca de 345 televisores nuevos y ahora “se hace un escándalo” por 40 televisores que compra la actual Mesa Directiva del Congreso.

“Están en su derecho de tener sus preferencias, nadie critica eso, pero decir que se compra para el mundial yo creo que las cosas se deben ver con absoluta tranquilidad”, acotó.

Asimismo, indicó que los miembros de la Mesa Directiva del Congreso “no se están corriendo” para dar respuesta a los cuestionamientos que reciben por temas de carácter absolutamente administrativo.

“No son temas que corresponden a los vicepresidentes o a la presidencia (del Congreso). Evidentemente nosotros dirigimos el Congreso pero hay temas de carácter netamente administrativo”, acotó.

No hay aumento

También consideró falso que se hayan aumentado sueldos en el Congreso, como denunció el congresista Kenji Fujimori que “tiene un problema interno en el Parlamento”.

“A lo que se refería el señor Kenji Fujimori, quien no mostró la carta de la señora Lucía Bravo (jefa del departamento de finanzas del Congreso) que le respondía, esa es una asignación que se da en el Congreso hace más de siete años, no es nuevo, no es de ahora, es de hace siete años”, dijo.

Explicó que el monto de S/ 2,530 que recibió cada congresista se otorga cuando hay una semana de representación, pero la actual Mesa Directiva ha sincerado ese monto para mejorar su gasto.