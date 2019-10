La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, señaló que su nombre podría ser mencionado por Jorge Barata en el interrogatorio que le viene realizando el Equipo Especial Lava Jato hoy en Brasil.

“¿No dicen que han dado plata a un señor Horacio Cánepa que ha sido usada parcialmente en la campaña? Y eso es materia de investigación. Posiblemente esté identificada y hay que mirar las cosas con total tranquilidad”, afirmó en América Televisión.

Barata deberá revelar las identidades que existen detrás de un total de 71 ‘codinomes’. La empresa Odebrecht utilizaba este mecanismo para entregar sobornos a funcionarios a cambio de obras, y aportes a campañas políticas en el Perú.

Como se recuerda, Jorge Barata confirmó que aportó dinero para la campaña municipal de Lourdes Flores Nano en el 2010. Un aspirante a colaborador eficaz declaró anteriormente que hubo un aporte para la campaña presidencial de la lideresa del PPC en el 2006.

En dicho momento, Flores Nano aseguró que no tiene “nada” de qué arrepentirse a lo largo de su vida política, y dijo que se sentiría “intranquila” de haber cometido algún ilícito.

“Puedo decir con total tranquilidad y mirando a los ojos que no tengo absolutamente nada de que arrepentirme de todo lo que he hecho en mis años de mi vida política. Ahora soy una ciudadana obligada a rendir cuentas”, precisó el pasado abril.

Lourdes Flores recordó hoy que el exdirectivo brasileño Raymundo Trindade Serra declaró que Horacio Cánepa, militante del PPC, recibió entre US$10 mil y US$ 15 mil para la campaña presidencial en el 2006, y US$ 200 mil para la candidatura a la alcaldía de Lima. En ese sentido, no descartó la posibilidad de ser mencionada por Barata en algún ‘codinome’.

“Es evidente que saldrán los nombres, que se identifique, que eventualmente hasta me identifiquen, porque como se dice hay un dinero que se entregó al señor [Horacio] Cánepa. En fin, es parte de la investigación", aseguró. Dijo desconocer con qué seudónimo estaría identificada.