La semana pasada, el Ministerio Público inició diligencias preliminares en contra del expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y colusión agravada.

La medida también incluye al exministro de Transportes, Edmer Trujillo, por los mismos delitos: organización criminal y colusión agravada.

Al respecto, Trujillo adelantó que asistirá a todas las diligencias y requerimientos formulados por el Ministerio Público a fin de probar su inocencia. “Como en anteriores ocasiones, me pongo a disposición del sistema de justicia”, dijo en un comunicado.

El exministro calificó de falsas las incriminaciones formuladas en su contra por parte de colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces, así como de testigos protegidos.

“Desconozco las motivaciones por las que las hacen; sin embargo, vale recordar que colaboradores eficaces son personas que cometieron delitos y que hoy delatan a sus socios para recibir algún beneficio del sistema de justicia. En mi caso, ninguna de sus acusaciones podrá ser corroborada porque no soy parte de una organización criminal ni he recibido dinero sucio”, enfatizó.

Funcionarios designados cumplían el perfil

En otro momento, Trujillo aseguró que como ministro de Transportes designó a los funcionarios que cumplían el perfil para el cargo y porque mostraron referencias satisfactorias de su desempeño en otros cargos

“Nunca he designado funcionarios acatando órdenes que vulneren mis competencias, menos para facilitar actos de corrupción”, sostuvo.

Recalcó que no es competencia del ministro de Transportes intervenir en ninguna fase de los procesos de contratación y que el Reglamento de Organización y Funciones del ministerio y la normativa de contrataciones del Estado señala con claridad los responsables y sus funciones, lo que, según dijo, respetó escrupulosamente.

“No intervine en ninguna etapa de los procesos de contratación”, apuntó.

”En más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos, entre ellos ministro de estado, no he cometido delito alguno, menos los que el Ministerio Público me imputa en su hipótesis de investigación”, finalizó en su texto.

