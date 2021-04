Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, ratificó este miércoles que de llegar a la Presidencia de la República indultará a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión en el penal de la Diroes por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Yo ratifico en que el tema de mi padre, si es que se me da la confianza, yo voy a indultar a mi padre”, afirmó en diálogo con Latina desde Piura.

Además, agradeció a Alberto Fujimori por el respaldo político, pero aclaró que “él no va a ser funcionario” público en caso reciba el respaldo de la población.

“Agradezco a mi padre no solo por el cariño que se siente sino también por su respaldo político. Él me da consejos, sin duda, pero él no va a ser funcionario, eso sí quiero aclararlo, pero el hecho de tenerlo como referente y poder conversar con él de diferentes programas como Foncodes, Pronamachcs, el Pronaa, que son programas que la gente añora [...] Para mí es un motivo de orgullo tener el consejo de mi padre”, señaló.

Keiko Fujimori se refirió también a su contendor Hernando de Soto (Avanza País) y reiteró que cuentan con “varias discrepancias”, entre ellas, “en el tema que yo soy una defensora de la vida y la familia y ahí el señor De Soto ha dicho que tiene una posición progresista”.

“Él ha dicho que está a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, está a favor del aborto y esa es mi primera gran diferencia y luego sobre la declaración que ha hecho sobre la vacuna creo que lo pinta de cuerpo entero. Él es un liberal absoluto y piensa que el libre mercado lo soluciona todo. Yo no pienso así, tampoco pienso que el estatismo o el monopolio del Estado que, como ves, es absolutamente incapaz, va a resolver el problema”, dijo.

La candidata realiza un recorrido por el norte del Perú, en donde realiza caravanas como parte de su cierre de campaña electoral en el marco de las Elecciones 2021, programadas para este domingo 11 de abril.

“Ayer llegué a Tumbes, hicimos un recorrido, una caravana amplia. Agradezco las muestras de cariño que he recibido en el camino, a militantes, simpatizantes que nos acompañaron. Ya por la tarde llegamos a Piura, hicimos un recorrido en Máncora, el Ñuro y ya luego en la propia capital de la región. La verdad que ha sido muy emocionante ver cuántas personas nos acompañaron”, sostuvo.

Keiko Fujimori informó que estará este miércoles el Lambayeque y el jueves hará el cierre de campaña en Lima, con caravanas a fin de evitar concentraciones o aglomeraciones por el COVID-19.