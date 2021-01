La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reconoció que el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, fue autoritario, y aseguró que la posición de su partido político es que lo que ocurrió el 5 de abril de 1992 cuando se disolvió el Congreso, no puede volver a ocurrir.

En una entrevista a RPP, la lideresa fujimorista respondió que no considera como una dictadura al gobierno de 1990.

“[¿Fue una democracia fuerte la que se aplicó en los 1990 o fue una dictadura?] Últimamente hemos visto imágenes de personas maltratando e insultando policías, maltratando fiscalizadores. Lo que siento es que se ha perdido el principio de autoridad y a eso me refiero, la democracia tiene que volver a ser fuerte. Al gobierno de mi padre, dictadura no, pero creo que por momentos fue un gobierno autoritario. Eso sí lo reconozco”, señaló.

“[¿Qué responsabilidad asume el fujimorismo respecto al 5 de abril?] Hay algunos fujimoristas que saludan o celebran esa fecha. Yo no, y la posición institucional de Fuerza Popular es señalar que el 5 de abril es un hecho absolutamente irrepetible. Así como también hemos criticado el cierre del Congreso del señor Vizcarra. Hay diferencias, efectivamente, pero creo que las situaciones de cierres del Congreso no se deberían repetir en nuestro país”, añadió.

Keiko Fujimori negó que la imagen de su padre Alberto Fujimori sea el centro de su campaña para las elecciones del 11 de abril, pero admitió que si en la campaña anterior del 2016 hubo un distanciamiento político con él, en este momento cuenta con su respaldo no solo como familia sino desde aspectos políticos tras una reconciliación en la cual ambos reconocen que cometieron errores.

“Es verdad que hubo un distanciamiento (en el 2016), no lo voy a negar, pero después de las conversaciones que he tenido con mi padre, intercambio de cartas, el año que estuvo en libertad nos pudimos acercar bastante y hemos comprendido cosas ambos [...] Mi padre no está en el centro de la campaña [...] hay un acercamiento a mi padre, sí, y estoy contenta porque esté a mi lado y me respalde políticamente”, manifestó.

En otro momento, la candidata presidencial reconoció que Fuerza Popular pudo haber actuado mejor cuando fue mayoría en el Parlamento que fue disuelto en setiembre del 2019, al caer en enfrentamientos, aunque evitó entrar en detalle a las votaciones sobre interpelaciones y censuras durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

“Sin duda se pudieron hacer las cosas mejor. Sí caímos en el círculo vicioso de la confrontación, porque las peleas no son de uno, son peleas en que siempre hay más de dos partes [...] Es verdad que cuando el señor (Fernando) Zavala va y pecha al Congreso, él mismo hace una cuestión de confianza sin ser interpelado o censurado, faltó poner paños fríos y no caer, no pisar el palito”, indicó.

El gabinete de Fernando Zavala no recibió el voto de confianza en aquella oportunidad, lo que significó la primera crisis del Ejecutivo. Cuando el gobierno de Martín Vizcarra consideró que se había rechazado la cuestión de confianza de su primer ministro Salvador del Solar al no detener la elección de miembros del Tribunal Constitucional, se generó la segunda crisis y se procedió con el cierre del Congreso.

“No voy a entrar (al detalle de las interpelaciones y censuras). Algunos señalan que en ese periodo no fueron tantas, pero creo que pudimos hacer las cosas mejor [...] Creo que debimos intentar más en el diálogo que es al final donde, desde prisión, yo aposté a través de Lucho Galarreta. Mi apuesta era evitar llegar al punto de confrontación al cual se llegó y el señor Salvador del Solar lo sabe”, aseguró.

Keiko Fujimori aseguró que Fuerza Popular ha aprendido de estos errores, al destacar que la bancada que actualmente está en el Congreso ha votado a favor del gabinete de Pedro Cateriano y contra la primera moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo.

“Ahí se ve ya un cambio. Creo que uno puede ver poco a poco que hemos aprendido”, concluyó.