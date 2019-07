Difunden audios entre César Hinostroza y juez que iba a ver casación de Keiko Fujimori

IDL-Reporteros difundió nuevos audios de conversaciones sostenidas entre el destituido juez supremo César Hinostroza con los jueces supremos Manuel Quintanilla y Jorge Castañeda.

Este último era uno de los cinco magistrados que verían la casación presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a fin de revocar su prisión preventiva por 36 meses. Según dicho portal, en los audios Hinostroza y Castañeda hablan de coordinaciones.

Tras difundirse estas grabaciones, el juez Castañeda se inhibió del caso, por lo que la audiencia se suspendió.

Aquí la transcripción del primer audio, que data del lunes 14 de mayo de 2018:

José Castañeda Espinoza (JC): Aló.

César Hinostroza (CH): Doctor Castañeda.

JC: Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal?

CH: Te habla César Hinostroza.

JC: Sí, sí, sí, ya sé, ¿cómo está? Mi querido doctor, dime.

CH: Quería saber, me dice, ¿o me dio mal la información?

JC: No, está bien, está bien, quería, como te digo… quería visitarlo un rato para conversar en forma… en su despacho… o bien en la tarde o mañana temprano.

CH: Ya, ya… ¿sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa?

JC: No, no, no…es otro tema, otro tema.

CH: Otro tema, ya, ya… no te preocupes. Mañana nos vas a ayudar porque Aldo Figueroa se está yendo a una comisión con el presidente…

JC: Mmmmm...

CH: Entonces te llamamos para que completes sala.

JC: Ya, ya, ok, ya, está bien… entonces, listo.

CH: Ya… gracias… gracias, hermano.

JC: Ya, cuídese.

CH: Chau.



Este es el segundo audio del 31 de mayo de 2018:

JC: Mi querido doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes.

CH: Sí, ¿qué tal, hermano? ¿Tienes tiempo? ¿Dónde estás ahorita?

JC: En el primer piso.

CH: Mira, espérame en los leones. Yo ahorita salgo en 5 minutos.

JC: Ya, ya, listo.

CH: En los leones, en la puerta principal.

JC: Ok, ya, ya.

CH: Listo, perfecto.



El tercer audio con Jorge Castañeda data del mismo 31 de mayo de 2018:

Por otro lado, el audio de la conversación entre Hinostroza Pariachi y el juez supremo Manuel Quintanilla data del viernes 1 de junio de 2018.

CH: Sí Manuel.

Manuel Quintanilla (MQ): Cesitar, ya, ya lo vi ya… eh… bueno sabes qué, no es tu pata el número 2, no es. Entonces yo me voy a encargar con Castañeda, yo lo voy a ver, ¿ya?

CH: Ya, ya, sí. Castañeda. Coordina pues… yo le voy a hablar también a Castañeda.

MQ: Yo voy a decir que de tu parte con Castañeda coordino.

CH: Solo con Castañeda, ah, nadie más. El resto, nada.

MQ: Y después con…

CH: No, no, no, no…

MQ: Los dos nomás.

CH: Solamente…

MQ: Yo me encargo con él, no te preocupes, yo le voy a decir de tu parte.

CH: Dile, hermano. Son dos veces que nada, no cumple nada… y el plazo razonable son 20 años, son demasiados.

MQ: Ese es el motivo… ¿sabes qué? Por lo menos las dos… tengo claro en eso…

CH: Ya, me avisas antes, no hay problema, no te preocupes.

MQ: Ya, no te olvides de mi parte hoy día.

CH: No, sí, sí, sí…

MQ: Ya chau, hermanito.

CH: Chau, chau.



Cabe indicar que a fines del año pasado, Castañeda y Quintanilla estuvieron en la sala que vio la extradición de César Hinostroza desde España.