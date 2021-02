La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró a prolongar la cuarentena en el país condenaría “a los peruanos al hambre” y le pidió al presidente de la República, Francisco Sagasti, que no disponga la continuación de una medida que, según ella, “ha fracasado”.

A través de un video en su cuenta de Twitter, Fujimori Higuchi consideró que la problemática “vida o economía” es “falsa” y está “destruyendo” a los que menos tienen.

“Señor presidente, extender la cuarentena es condenar a los peruanos al hambre, ya no más. No es la vida o la economía, es la vida y la economía. No siga haciendo lo que ya ha fracasado”, señaló.

“La vida o la economía, esa es la falsa disyuntiva que nos está destruyendo y los presidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti solo optaron por encerrarnos. El resultado es nefasto, las cuarentenas han fracasado, cada vez hay más desempleados, la gente no tiene que comer”, manifestó.

Señor presidente, extender la cuarentena es condenar a los peruanos a morir de hambre. Ya no más. pic.twitter.com/nDm7FRteN3 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 24, 2021

El Ejecutivo evaluará hoy 24 de febrero si se prolonga o no la cuarentena estricta en las regiones del país calificadas en el nivel de alerta extremo por COVID-19. Vale recordar que esta medida dispuesta por el Gobierno comenzó a regir este 31 de enero y se extendió hasta el 28 de febrero.