Keiko Fujimori: Chacón, Becerril y Pariona fueron requeridos para conseguir aportantes fantasmas

Se complica la situación judicial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de las personas ligadas a su entorno como son los asesores principales de este partido, Pier Figari y Ana Hartz, que fueron detenidos anoche por disposición del juez, Richard Concepción Carhuancho.

De acuerdo al requerimiento de detención preliminar de Figari y Hartz, y otras personas vinculadas al caso Cócteles, un testigo protegido por la fiscalía reveló que los parlamentarios Cecilia Chacón, Héctor Becerril y Federico Pariona fueron requeridos por los citados asesores para conseguir a personas que puedan dar su nombre como supuestos aportantes de la campaña de Fuerza 2011, situación que era conocida por Fujimori Higuchi.

"Tengo conocimiento de parte, que los congresistas Cecilia Chacón, Héctor Becerril y Federico Pariona así como los exparlamentarios Ricardo Pando, Carlos Raffo, Rufilio Neyra, Pedro Spadaro y Martha Moyano, que también Keiko Fujimori, Ana Hertz y Pier Figari les habían indicado que necesitaban que otras personas presenten su nombre para que se registraran como aportantes", indicó el testigo identificado con el código TP 2017-55-3.

Asimismo, contó ante las autoridades judiciales que tanto Keiko Fujimori como sus asesores Figari y Herz tenían conocimiento de dinero donados por empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes de Fuerza 2011 porque no querían tenes problemas posteriores en caso Fuerza 2011 ganará las elecciones y no pudiera contratar con un eventual gobierno fujimorista.

El testigo afirma que Pier Figari sabía que ese dinero sería cubierto y registrado en las arcas de Fuerza 2011 a nombre de terceras personas, por lo debía llevarse a cabo una operación de buscar personas que puedan aparecer como aportantes del partido. Esta proceder -incluso- fue una orden expresa de Keiko Fujimori.