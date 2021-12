Cámaras de seguridad captaron el ingreso de la asesora Karelim López al edificio de Petroperú, ubicado en el distrito de San Isidro, el 3 de noviembre a las 3:20 p.m., días antes de que la empresa Heaven Petroleum Operators, cuyo gerente se reunió con Pedro Castillo en Palacio, ganara una licitación de $ 74 millones con el mismo Petroperú.

Según indicó Sin Medias Tintas, habrían sido hasta tres las visitas de Karelim López a la sede de Petroperú para reunirse con el gerente general de dicha institución, Hugo Chávez Arévalo.

En diálogo con Punto Final, el ejecutivo de Petroperú negó conocer a López Arredondo, quien actualmente es investigada por tráfico de influencias en el caso Provías.

“No la he visto nunca. Solamente por la televisión, únicamente por televisión. No me he reunido con ella en ningún momento”, expresó Chávez.

El 18 de octubre, según constan en los registros de Palacio de Gobierno, visitaron a Castillo Terrones el funcionario Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Operators; y Karelim López.

Aquel día, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y el jefe de Petroperú estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Más adelante, el 11 de noviembre, la empresa Heaven Petroleum Operators obtuvo la buena pro de una licitación de $ 74 millones convocada por Petroperú.

Hugo Chávez indicó que conoce a la compañía de Samir Abudayeh Giha porque es un proveedor recurrente de Petroperú.

“Hace tres años es proveedor del Estado. Yo conozco a la empresa, pero no conozco al propietario o gerente general porque no es mi función conocerlo”, detalló.

En consecuencia, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada a la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú.