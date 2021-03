El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, calificó como una “irresponsabilidad” que Yonhy Lescano haya planteado que, de llegar a ser mandatario, solicitará formalmente que Chile devuelva al Perú el monitor Huáscar, por lo que calificó a su contendor como un “estafador”.

“En lugar de estar generando fricciones con países vecinos, (Yonhy Lescano) debe decir cuáles son sus propuestas porque hasta hoy no le he escuchado una sola propuesta viable. Todas las propuestas no se pueden ejecutar y lo que está haciendo es jugar con las emociones de la gente. Es un estafador de la desesperación de los peruanos”, dijo Guzmán en declaraciones difundidas por La República.

El candidato del Partido Morado, desde Huancayo, se pronunció así sobre la propuesta que hizo Lescano, de Acción Popular, en Tacna esta semana, al indicar que pedirá formalmente al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que devuelvan el monitor Huáscar al Perú como un gesto para mejorar las relaciones bilaterales.

“Lo he dicho al periodista del diario El Mercurio y lo digo desde ahora al presidente Piñera. Le digo como candidato y, si voy a ser presidente, oficialmente se lo voy a pedir porque creo que es uno de los grandes deseos del pueblo del Perú, que el monitor Huáscar esté de regreso”, aseguró.

Julio Guzmán dijo que estas declaraciones son irresponsables por parte de Lescano.

“Ahora vienen demagogos populistas, gente que tiene propuestas vacías como el señor Lescano [...] Me parece muy mal que el señor Lescano siga jugando con los miedos de las personas”, concluyó.