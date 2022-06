La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya busca al extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quien se encuentra prófugo de la justicia, así lo confirmó este domingo el ministro del Interior, Dimitri Senmache.

Pero no se trata de la única persona vinculada al presidente Pedro Castillo, no que ya pasó antes lo mismo al emitirse la alerta roja internacional en la quincena de mayo para la búsqueda y captura del ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y uno de los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo.

“Ayer (sábado) salió la orden. Nosotros desde el 8 de junio informamos al Ministerio Público para que informe al Poder Judicial y haga el requerimiento necesario. Son 194 países en donde esta persona está siendo buscada a nivel mundial”, dijo Senmache en Punto final.

Sin embargo, Senmache señaló que es muy probable que Silva se encuentre en el Perú. “Nosotros estamos haciendo toda la búsqueda dentro del país”, refirió el funcionario.

Cabe destacar que, el pasado 7 de junio, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar, ubicación y captura del exministro de Transportes y Comunicaciones, y es persona muy allegada al presidente de la República, Pedro Castillo. Silva Villegas es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado.

El Ministerio del Interior (Mininter) ofreció una recompensa de S/ 50,000 por información que facilite la captura de Juan Silva.

