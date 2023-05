Josué Gutiérrez, quien fue elegido este miércoles por el pleno del Congreso como nuevo defensor del Pueblo, agradeció a la bancada de Fuerza Popular por haber votado por la “institucionalidad democrática”.

Gutiérrez también mostró su gratitud con Perú Libre, agrupación que lo propuso para este cargo y también a Alianza para el Progreso (APP), bancada que lo apoyo casi en bloque.

“Me siento muy agradecido de esa apertura que ha dado Fuerza Popular de haber invitado casi a todos los candidatos a conversar con su bancada y yo he sido uno de ellos. Si hoy he merecido el apoyo y el respaldo, le agradezco doblemente. Primero porque me escucharon, me hicieron muchas preguntas y todas han sido absueltas”, declaró en diálogo con Canal N.

“Creo que el fujimorismo ha votado por la institucionalidad democrática del país. Lo había anunciado para los tres candidatos abiertamente, igual Perú Libre anunció el voto hacia mi candidatura. Quiero agradecer también al ingeniero César Acuña por esa vocación democrática”, agregó.

Asimismo, resaltó que él ha buscado reunirse con todos los congresistas, con el afán de generar espacios para conversar y lograr consensos antes de la elección que se realizó hoy.

En otro momento se refirió a las críticas que recibió por parte del exdefensor del Pueblo Eduardo Vega Luna, quien dijo considerar que Gutiérrez que no tiene las “calidades éticas y profesionales” para la entidad.

“El tiempo se encargará de demostrar las calidad profesionales y morales. El escrutinio público es constante, es permanente, aparte que la prensa cumple un rol importante en la difusión de los hechos que resultan siendo sumamente importantes”, respondió el nuevo defensor del Pueblo.

¿Habrá cambios en la Defensoría?

Al se consultado por cambios en la Defensoría del Pueblo, explicó que aún no puede adelantar esa información, pues aclaró que aún no se ha reunido con las personas que trabajan en la institución. “Sé de la seriedad e idoneidad de muchos de los funcionarios”, dijo.

“Hay que revisar inmediatamente la ley orgánica, en términos propositivos, para hacerlo más flexible, más rápido para que la Defensoría sea un ente coadyuvante, pero que además establezca un criterio de empoderamiento en la sociedad para que la población, que hoy adolece de muchas cosas, vea una entidad activa”, añadió.

