José Ávila, exintegrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), informó que Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, buscó reunirse “en privado”, hasta en tres ocasiones, con él. Estos encuentros habrían sido gestionados por el colaborador eficaz Jaime Villanueva.

José Ávila indicó que Jaime Villanueva se comunicó con él por teléfono, cuando Patricia Benavides asumió el cargo de Fiscal de la Nación.

“Señor Ávila, por encargo de la doctora Patricia Benavides, quisiera tener una reunión con usted”, dijo el exasesor. “Ah, bueno, que la presente (la solicitud de reunión) formalmente y con una agenda”, respondió el exmiembro de la JNJ. “No, quiere así una reunión en privado”, dijo Villanueva.

Según José Ávila, él no deseaba reunirse con Patricia Benavides, ni tampoco podía “porque en esa época ya había denuncias” sobre la idoneidad de la mencionada funcionaria.

Patricia Benavides insistió por varias reuniones

Según José Ávila, Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, persistió en el intento de pactar una reunión privada.

“Hubo una segunda llamada. ‘Doctor Ávila, Patricia Benavides, está un poco enojada porque no puede concretar una reunión con usted’. ‘No quiero reunirme con la señora Patricia Benavides y no debo reunirme con la señora Patricia Benavides. Si quiere reunirse, que presente su carta formal con su agenda’, señala Ávila que respondió.

El tercer intento de Jaime Villanueva fue de manera presencial, durante una ceremonia de juramentación de jueces y fiscales en la JNJ.

“Tercera oportunidad. En una ceremonia de juramentación de jueces y fiscales en la sede de la Junta, se me acercó Jaime Villanueva y ahí fue un poco más malcriado y más intenso porque me dijo: ‘Doctor Ávila, por favor, Patricia Benavides quiere conversar con usted’. Y dije: ‘No, no puedo, que presente su carta’”, relató.

Jaime Villanueva y su venganza

Según José Ávila, las menciones de Jaime Villanueva que lo involucran en actos delictivos serían una “venganza” por no haberle sido “funcional” a los intereses de Patricia Benavides.

“Yo no le fui funcional al señor Jaime Villanueva, como se ha revelado en todas las comunicaciones. Yo creo que esa pregunta que le hacen a Jaime Villanueva (si desea agregar algo) le da oportunidad para decir ‘Bueno, ahora es mi venganza’”, declaró.