Jorge Montoya, candidato al Congreso por Renovación Popular, manifestó que su partido confía en pasar a la segunda vuelta de la elección presidencial, con su candidato Rafael López Aliaga.

Asimismo, cuestionó el perfil de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, quien ocuparía el primer lugar de las votaciones, según el conteo en desarrollo de la ONPE.

“Tenemos que poner la mesa pareja. Si él es demócrata como todos, no es comunista, no va a cerrar el Congreso, va a respetar la democracia, podemos encontrar puntos de acuerdo en muchos de los temas. Pero si es comunista definitivamente no, porque no cree en la democracia”, dijo a RPP.

Además, sostuvo que, de llegar al nuevo Congreso, trabajará sin mirar alineamientos políticos y que impulsará esa idea en sus colegas, para legislar por el bien de todos los peruanos.

“Es un trabajo muy largo y bastante pesado. Es un trabajo de uno a uno, convencer uno a uno. Tenemos que encontrar una línea común, independientemente de los partidos. Los partidos van a seguir su rumbo democratico, van a fortalecerse para las elecciones regionales y que dejen tranquilo al Congreso. El problema sucede cuando se toman posiciones partidarias y ahí viene la negación y la obstrucción. Voy a tratar de ponerla en práctica”, acotó.