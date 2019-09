El legislador Jorge Mélendez afirma el Ejecutivo y la bancada de Peruanos Por el Kambio están preparados para todos los escenarios posibles. Señala que mañana primero el pleno del Congreso debe debatir y votar la cuestión de confianza, para así detener la elección de magistrados al Tribunal Constitucional.

Mañana el fujimorismo y sus aliados ya tendrían los 87 votos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional…

Todo indica que sí, pero esperemos que antes de la elección den la oportunidad al premier Salvador de Solar para sustentar el pedido de cuestión de confianza. Esperemos que la Junta de Portavoces pueda ponerlo en la agenda como prioridad.

¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo para cambiar el mecanismo de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional?

Sé que el proyecto aún está en elaboración, no tengo muchos detalles, pero lo que cuestionamos es que el proceso no es transparente. Algunos candidatos tienen cuestionamientos por audios con “Los Cuellos Blancos”. También está la denuncia de la magistrada Marianella Ledesma que dice que le pidieron que vote a favor del habeas corpus de Keiko Fujimori para que se siga quedando en el TC.

Es decir para usted, un grupo político quiere copar el Tribunal Constitución para protegerse de investigaciones…

Eso es lo que estamos viendo. Es posible que salgan nombres de actuales congresistas involucrados en actos de corrupción de la empresa Odebrecht. El miércoles Jorge Barata va revelar quienes están detrás de los codinomes. Probablemente, han recibido aportes ilegales. El Ejecutivo ha hecho eco a estos cuestionamientos que tenemos todos los peruanos.

Mañana hay la posibilidad de que el premier sustente la cuestión de confianza, pero no necesariamente se vote en el pleno…

El Congreso tiene que cumplir la Constitución: debatir y votar mañana la cuestión de confianza. El Congreso no va poder soslayar esta responsabilidad, precisamente, si el pedido trata del mismo tema que es la elección del TC. Primero debería votarse la confianza, de esta manera se suspende el proceso de elección. Y si votan en contra, pues se activa el artículo 34 de la Constitución, que faculta al presidente a disolver el Parlamento.

Otro eventual escenario es que el Congreso elija mañana a los magistrados y luego escucharán al primer ministro…

Esperemos que mañana el Congreso tome conciencia y no impulse un TC a la medida de los partidos políticos. El procedimiento dice que primero se debe votar la confianza. Votar antes la elección del TC sería ir contra el orden democrático que es lo que el fujimorismo y Apra reclaman.

En el caso de que mañana no se debata o no se vote, ¿el Ejecutivo lo tomará como una confianza negada?

Se rompe el orden constitucional, evidentemente se puede interpretar. A mi modo de ver, se interpretaría que le estás negando la confianza al Ejecutivo cuando hay un pedido de por medio. Si eso sucede, el Gabinete entra en crisis y estaríamos perdiendo dos Gabinetes. El presidente podría disolver el Congreso. Estamos preparados para todo mañana.

¿El presidente Vizcarra está evaluando renunciar?

No. El presidente Martín Vizcarra no piensa renunciar. Desde que ha ocupado la presidencia su compromiso fue la lucha frontal contra la corrupción y es una política pública de su gobierno. No está en agenda esa posibilidad. Sería claudicar a sus compromisos desde que asumió la presidencia.

¿Se lo ha dicho el mismo presidente?

Bueno, el viernes fuimos con el vocero de la bancada, Clemente Flores, a una reunión donde estuvo el presidente y en ningún momento deslizó esa posibilidad. Nosotros le he hemos dado ánimos de continuar en esta batalla. Queremos impedir impunidad en las instituciones. Esto es lo que están buscando congresistas que tienen codinomes, un Tribunal Constitucional compuesto por magistrados cercanos al fujimorismo o Apra.

¿El adelanto de elecciones es un tema cerrado para el Ejecutivo?

No. El presidente y sus ministros se están reuniendo en estos días justamente por ese tema. Están preparando una respuesta contundente el Congreso por archivar el proyecto.