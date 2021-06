El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ha comenzado “una evaluación legal” del documento enviado por el fiscal Luis Arce Córdova en el que anunció su declinación irrevocable a su cargo como representante del Ministerio Público ante el pleno de dicho organismo.

La declinación se ha dado, luego que la víspera el pleno del JNE rechazara las apelaciones de nulidad, argumentando que no son una entidad para verificar las supuestas firmas falsas ni que podían solicitar las listas de electores, por ser documentos privados y que ello dependía de otros procesos.

De la misma manera, luego que Luis Arce recordó el proceso seguido por el Jurado Especial Electoral (JEE) de Huancavelica, que pidió la misma documentación, el presidente Jorge Luis Salas Arenas dijo que, “yo no me voy a pronunciar por los colegas de Huancavelica, porque me parece que hay un proceso con ellos, que en su momento se dirá lo que corresponde, de mi parte por lo menos”. Dejando claro que ese no sería el paso adoptado por el Pleno del JNE

A través de su cuenta institucional de Twitter, el JNE presidido por Jorge Luis Salas Arenas indicó que, tras la declinación de Luis Arce se está analizando qué medidas tomar.

“Ante el documento de declinación irrevocable presentado esta noche por el señor Luis Arce Córdova, el JNE ha iniciado una evaluación legal del mismo, que permita tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral”, se lee en la publicación.

Ante el documento de declinación irrevocable presentado esta noche por el señor Luis Arce Córdova, el JNE ha iniciado una evaluación legal del mismo, que permita tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral. pic.twitter.com/lXZs4cwFn3 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 24, 2021

Este miércoles, Luis Arce Córdova anunció su declinación “de forma irrevocable” al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), situación que lo deja sin quórum a dicha entidad.