El Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Pedro Angulo, anunció la conformación de un gabinete de crisis ante las diversas protestas en provincias.

“Se ha conformado también un gabinete de crisis. Igualmente estamos en reunión permanente como ha dispuesto la presidenta de la República”, manifestó durante su presentación ante el Pleno del Congreso junto al ministro del Interior, César Cervantes, y el ministro de Defensa, Alberto Otárola, para informar sobre las acciones tomadas por el Ejecutivo ante las manifestaciones.

Angulo detalló que se encargará a cada ministro que promueva el diálogo con las autoridades electas, organizaciones sociales y sociedad civil a fin de impulsar el desarrollo territorial, la paz social y la gobernabilidad.

También se coordinará con las autoridades electas, organizaciones sociales y gremiales y sector privado para difundir posiciones de respaldo a la paz.

Del mismo modo, invocó a la ciudadanía para que prime el diálogo y se depongan las actitudes de violencia. “Los brazos están abiertos así como nuestra mejor intención de atender las demandas que se ajustan a la ley y que son necesidades sentidas de nuestra población que sufren carencias por muchos años”, añadió.

Angulo precisó que las principales demandas de los manifestantes son el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la conformación de una Asamblea Constituyente.

Añadió que inicialmente se intentó contactar con las personas que dirigían las protestas pero estas no contestaron. “Puedo manifestar que en algunos casos hasta se consiguieron los celulares de las personas que ya se conocían, que estaban liderando las manifestaciones, pero no se consiguió recibir una comunicación porque no contestaron a las llamadas”, apuntó.