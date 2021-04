El exministro y excandidato al Congreso de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, señaló que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), se indultará a Alberto Fujimori, padre de candidata presidencial.

“Alberto Fujimori va a ser indultado, Antauro Humala, asesino de policías, no va a ser indultado, va a cumplir su condena hasta el último día”, dijo en Canal N.

Al ser consultado sobre si Alberto Fujimori asumiría algún papel en el Gobierno de su hija, indicó que se remitiría a lo que ya había adelantando previamente.

“No lo sé (algún rol en el partido), pero yo me remito a lo que dijo cuando fue indultado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017. Dijo que él iba a ir a su casa y ocuparse de su familia y sus nietos”, sostuvo.

Agregó que si se convoca una Asamblea Constituyente y se elabora una nueva Constitución, “nadie va a invertir un centavo” en el país.

Advirtió, en esa línea, que con la actual crisis sanitaria “si no se reactiva la economía, nos vamos a hundir en un abismo insalvable”.

“Si se plantea una nueva Constitución, nadie va a invertir un centavo y lo que mueve la economía es la inversión privada, y si no hay inversión privada, no se crea empresa, no se crea empleo, o sea, estamos en una situación gravísima como consecuencia de la pandemia y el mal manejo que han hecho los gobiernos de Vizcarra y Sagasti”, sostuvo en diálogo con Canal N.

En otro momento, Rospigliosi consideró que el discurso del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, es “el típico de izquierdistas extremistas” y dijo creer que buscan cambiar la Carta Magna para implantar “un gobierno autoritario”.

“[El discurso de Pedro Castillo] es la típica de izquierdistas extremistas, que lo primero que quieren hacer es cambiar la Constitución para liquidar el modelo económico, pero para algo más, para establecer un gobierno autoritario como el que se estableció en Venezuela. Es la típica maniobra que, además, sumiría al país en el caos”, manifestó.

