IDL Reporteros: Miguel Atala confiesa que dinero depositado era para Alan García

Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, afirmó ante la fiscalía peruana que el dinero depositado en la cuenta offshore Ammarin Investment INC por la constructora Odebrecht era en realidad para el fallecido expresidente, Alan García. La confesión de Atala fue emitido por el portal IDL Reporteros.

Esta delación la realizó el último 26 de abril. ¿Qué dijo Atala? Segúnel portal IDL Reporteros -que tuvo acceso a su delación- hacia fines del 2007 en el contexto de una reunión social-empresarial, el entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava, le preguntó -a solas- si podía ser apoderado de una empresa off shore en Andorra.

Atala dice que cuando le preguntó a Nava con qué finalidad, este le dijo que era para recibir dinero de empresas que no tienen que ver con el Estado. En aquella ocasión, no le indicó ni los montos, ni en qué momento se realizaría el deposito.

El exvicepresidente de Petroperú señaló que -posteriormente- lo visitó Jorge Barata, exsuperintendente de Odebecht, y le confirmó lo anunciado por Luis Nava Guibert. "Me dijo que se tenía que abrir una cuenta en un banco y que se tenía que hacer un depósito inicial a la cuenta de dicho banco, ese monto inicial fue de US$ 10,000. Dicha visita fue breve. Tomé nota de lo que me dijo, habiéndome indicado que se trataba de la Banca Privada de Andorra. En buena cuenta me indicó que me estaba recomendando un banco y demás información en general", contó Atala a los fiscales peruanos.

Por primera vez en la historia del caso #LavaJato en el Perú, uno de los principales involucrados delata al expresidente Alan García. Miguel Atala confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro de García para recibir US$ 1.3 millones de Odebrecht. https://t.co/4AT0sDGkgYpic.twitter.com/zER2UB6Lxw — IDL-Reporteros (@IDL_R) 30 de abril de 2019

Según Atala, durante los meses restantes del 2007 hasta mediados del 2008, no escuchó más detalles sobre la offshore Ammarin Investment, que abrió en la Banca Privada de Andorra.

Hasta setiembre de 2008, dado que ese año formó parte de la misión de empresarios peruanos para visitar la ciudad de Sao Paulo, concretamente a la FIESP. Es ahí donde Luis Nava le indicó que el dinero de la cuenta offshore de la que me había solicitado sea apoderado, tiempo atrás, era en realidad del señor Alan García Pérez .

"Hasta ese momento yo sabía que en dicha cuenta existía a esa fecha un monto aproximado de 1 millón 312 mil dólares americanos, y también ya conocía qué empresas habían realizado dicho depósito, ya que en diversas ocasiones pude verificar los estados de dicha cuenta, habiendo advertido hasta ese entonces que existían unas cinco o seis entradas de dinero a esa cuenta, por el monto aproximado que acabo de indicar", contó.

Atala precisó que cuando Luis Nava le pide que sea apoderado de una cuenta offshore en la Banca Privada de Andorra, en el año 2007, aceptó de buena fe.

"En ese sentido, en un primer momento me imaginé que me estaba pidiendo ese favor de ser apoderado de una cuenta porque quería recibir dinero de pagos de consultorías y que no querían que figuren formalmente como su ingreso propio. Como ya lo indiqué, es recién en el año 2008 que tomo conocimiento que el beneficiario real del dinero era el señor Alan García Pérez por referencia del mismo Luis Nava Guibert […]", señaló el exfuncionario según la delación a la que tuvo acceso IDL Reporteros .

Delación del 29 de abril

No obstante, Atala dio más detalles a los fiscales peruanos el día de ayer. Según el portal IDL Reporteros -que tuvo acceso a sus declaraciones- en setiembre de 2008, en la reunión empresarial de los empresarios peruanos y empresarios brasileños, realizada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, tomó conocimiento por intermedio de Luis Nava Guibert, que el dinero que estaba depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, que era de mi titularidad, por el monto de US$ 1´312,000, era del presidente Alan García Pérez .

"El día 17 de setiembre del 2008 yo llegué a Sao Paulo con una delegación de empresarios, éramos aproximadamente 60 personas, nos hospedamos en un mismo hotel. Al día siguiente, el 18 de setiembre de 2008, asistimos al local FIESP en donde interactuamos con los empresarios brasileños, habíamos trabajado todo el día, es en esas circunstancias que en horas de la noche llegó a dicho local la delegación gubernamental del Estado peruano, encabezada por el expresidente de la República, Alan García Pérez, el señor Luis José Nava Guibert, como secretario general de la Presidencia, entre otros funcionarios como ministros de estado", se lee en la delación.

"Es aquí cuando Luis Nava Guibert se me acercó y tuvimos una breve conversación en la cual me dijo que el dinero depositado en la cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment INC, por el monto de US$ 1'312,000, era del presidente Alan García Pérez. Yo me di por enterado de ello en ese momento, no me dio mayores explicaciones sobre el por qué me decía ello en ese momento, a mi tampoco me dio el tiempo para hacerle las preguntas al respecto", confesó.

Atala dijo que Alan García lo contactó en el segundo semestre de 2010 y este le dijo que el dinero depositado era suyo.

"En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de [la] sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva, así que luego de esa reunión empecé a llevarle el dinero al expresidente Alan García Pérez", afirmó.

Asi, Atala le llevó -la primera vez- un monto aproximado de US$ 20,000 a US$ 30,000 y así de forma progresiva.

Según Atala, las entregas de dinero a García fueron entre 2010 y 2018, de forma progresiva, hasta completar la cantidad de dinero que fue depositada en la offshore Ammarin Investment INC.