La tarde del lunes, cuando Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso, Pedro Olaechea, ahora presidente de la Comisión Permanente, convocó horas después del mensaje presidencial a un pleno para la tarde del jueves 3 de octubre.

La reunión fue invocada para debatir y votar la moción de vacancia del jefe de Estado y para que este ejerciera su derecho a defensa.

Sin embargo, debido a la seguridad policial en las puertas del hemiciclo, que días antes ya habían impedido el ingreso a exparlamentarios, la reunión esperada no se llegó a realizar.

Durante la tarde de ayer, no obstante, circuló en redes sociales una nueva citación del pleno para hoy, pero esta vez en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

En conversación con miembros de la Comisión Permanente y excongresistas, esta versión no fue desestimada al cien por ciento.

Rosa Bartra, integrante de Fuerza Popular, aseguró que “no podía dar información sobre el tema”, pero no desmintió dicho rumor.

En cambio, Salvador Heresi, de Contigo y miembro de la Permanente, mencionó que “sí existía una convocatoria”, pero dijo que el lugar inicial era el Congreso y no el CAL.

“Sí había (convocatoria), pero no nos dejan ni pasar al Congreso”, señaló.

Para la exparlamentaria de Nuevo Perú, Marisa Glave, la supuesta convocatoria es parte del proceso de negación de sus excompañeros.

“Creo que simplemente no asumen la realidad. A mí no me ha llegado ninguna citación formal. Lo que existe es un intento por legitimar lo de ayer (acuerdos de la Comisión Permanente)”.

Al cierre de esta edición, prensa del CAL comunicó que dicha reunión del Pleno no se programó en la institución.

“No se ha programado ninguna reunión a las 11 de la mañana referente a temas de coyuntura”, escribieron.