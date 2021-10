El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, respondió este domingo a la amenaza formulada por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien afirmó que si el Parlamento no respalda la segunda reforma agraria, el pueblo tendrá que elegir a otros representantes. Adelantó que si el Ejecutivo presenta una cuestión de confianza, su grupo político votará en contra, lo cual ocasionaría la salida del actual jefe del Gabinete Ministerial.

En declaraciones a Canal N, el legislador fujimorista descartó que vaya a existir un “cálculo político”. Explicó que el mandatario le aseguró a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, que no promoverían una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Íber Maraví.

“No tenemos ningún problema en que se le haga una censura [a Bellido] de ser necesario, no vamos a estar con ningún calculo político ni cuidando una bala. Si quiere tensar las cosas, que lo haga; si quiere consensos, pues lo vamos a hablar”, dijo.

“Si presenta la cuestión de confianza, vamos a votar para que se vaya a su casa, sin ninguna duda. Además, el señor Bellido no va a presentar una cuestión confianza sin autorización del presidente Castillo y el presidente dijo que no lo haría. Estaría mintiendo, mentir no es moral, él solo estaría configurando que hay una causal [de vacancia]”, agregó.

Guerra García: “Si se presenta una cuestión de confianza, vamos a votar para que Bellido se vaya a su casa”

Más temprano, el primer ministro Guido Bellido lanzó una amenaza al Congreso de la República durante su discurso en quechua la tarde de este domingo en Cusco, donde participó de la ceremonia de lanzamiento de la llamada “segunda reforma agraria”.

“Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, manifestó Bellido, quien también es legislador de partido oficialista Perú Libre y representante de Cusco.

Las expresiones de Bellido hacia el Congreso se dan mientras desde este poder del Estado se anuncia la presentación de una moción multipartidaria que plantea la censura al ministro de Trabajo, Iber Maraví.

Y el primer ministro, además, adelantó el último miércoles que, “de ser necesario”, el Gobierno presentará una cuestión de confianza para impedir que el Congreso censure a Maraví.