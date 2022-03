El economista Hernando de Soto, dijo que si el Congreso vaca al presidente Pedro Castillo o si el mandatario disuelve el Parlamento, entonces “vamos a ir de ‘Guatemala a guatepeor’”.

“Es lo que está ocurriendo actualmente en el Perú. Vacamos (al presidente) o disolvemos, vamos a entrar en lo mismo, y vamos a ir de Guatemala a Guatepeor”, indicó.

Mencionó que, la vacancia así como la disolución es un viejo instrumento, “el problema es que todo el tiempo ya está siendo dedicado a ello, desde que que cayó PPK, hemos intentado 11 veces de vacar o disolver de los que han prosperado 5″, dijo en Exitosa.

De esta manera, Hernando de Soto brindó una solución a esta problemática y es que el Congreso debe encontrar alguna otra forma para ejercer su rol de presión al Ejecutivo.

“Mi propia bancada no ha utilizado mi fórmula. El jefe de Estado puede hacer una propuesta, es que Castillo diga que la solución no es entre políticos porque hemos fracasado, y que diga que vayan por otro ángulo, que es el económico. Por qué no resolvamos el problema de sacar los minerales que no estamos sacando”, expresó

En otro momento, consideró que se debe buscar otra salida a la actual crisis, la cual debe ser propuesta tanto por el Legislativo como por el jefe de Estado.

Cabe indicar que la vacancia de Avanza País es una de las que respalda la moción de vacancia presentada contra Castillo Terrones, bajo la causal de incapacidad moral permanente.

Este lunes 28 se llevará a cabo la sesión plenaria en la que se debatirá la moción de vacancia contra Pedro Castillo, para lo que se requiere de 87 votos a favor.

Hernando de Soto, dijo que, “hay un fracaso de las clases educadas del Perú, de las elites, de comprender a su país”.