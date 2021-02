Martín Vizcarra, expresidente de la República, confesó que junto a su esposa también recibió la vacuna experimental de Sinopharm su hermano mayor César Vizcarra, ya que por entonces no estaba aprobada y que estaba en fase experimental.

“Sobre mi caso le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar en esa fase experimental y ellos decidieron también formar parte del mismo proceso por lo que el 2 de octubre del 2020, recibí la primera dosis”, dijo por facebook.

A reglón seguido, precisó que en aquella oportunidad se le entregó la cartilla de control del “ensayo clínico” de la que insiste, participó.

“La cartilla de vacunación -que nos fue entregada a mi esposa, a mi hermano y a mi- dice que formábamos parte de un ensayo clínico porque para entonces no estaba aprobada. Recuerden que está (la vacuna de Sinopharm) fue aprobada el 31 de diciembre del 2020. Lo que hicimos fue una decisión personal, de asumir el riesgo de recibir una vacuna en fase experimental. No he mentido, (por el contrario) quise ser uno más del proceso experimental para luego expresar -después- mi confianza en la vacuna para ser uno de los primeros países en los que llegue la vacuna”, acotó.

Igualmente, dijo que no lo dio a conocer en su momento para no interferir con el ensayo clínicos de la vacuna china.

“Debí informar al país, más aún en mi condición de jefe de Estado, por lo que asumo la responsabilidad del caso. No he cometido delito alguno y no ha habido perjuicio de nadie”, mencionó.

Agregó que la información sobre su inmunización es “distorsionada”. Contó que en setiembre supervisó los trabajos preparatorios para los ensayos de la vacuna china.

“En mi primera visita al ver los preparativos que estaban realizando la UCPH y UNMSM, manifesté mi voluntad de formar parte de la etapa experimental de los ensayos clínicos. El 1 de octubre convoque a German Málaga para que me brinde información sobre el proceso experimental. En la misma, le manifesté de participar en la fase experimental en la mismas condiciones que los voluntarios e incluso quise ir a Cayetano. Sin embargo, quedamos que se me aplicaría la primera dosis al dia siguiente en el entendido que formaba parte de los ensayos clínicos como voluntario”, detalló.

Añadió que ayer -por los medios de comunicación- se enteró de la existencia de otros lotes de vacunas experimentales.

“Nunca supe que habían más vacunas de las 12,000 dosis para los voluntarios de las que se hablaron. Nunca se me informó ni en Consejo de Ministros, ni con documento que existían más de las 12,000 dosis”, sostuvo.

También dijo desconocer si otros funcionarios de su gobierno se inocularon con la vacuna experimental.