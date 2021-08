El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, aseguró este lunes que su gestión estará basada en una política “abierta, democrática” y fundamentada en la defensa de los derechos humanos. En declaraciones a la prensa, tras la ceremonia de transferencia del cargo en la que también participó el excanciller Allan Wagner, indicó que la integración regional y la lucha contra la pandemia componen también parte importante de la política que llevará a cabo.

“Yo he señalado en el discurso que acabo de leer que nuestra política será abierta, democrática, fundamentada en la integralidad de los derechos humanos. Nuestra política son los derechos humanos”, sostuvo Béjar.

El canciller evitó pronunciarse sobre el próximo pedido del Gabinete Ministerial del voto de confianza ante el Congreso de la República, pero indicó que espera las mejores “relaciones” entre los poderes del Estado ya esta es su “obligación”.

Además, consultado sobre la situación que se vive en Venezuela, indicó que trabajarán en el “entendimiento de las diversas tendencias políticas” de dicho país, pero “sin intervenir en su política interna”.

“Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con un conjunto de países latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna. Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela, por que se respeten los derechos sociales de los venezolanos”, refirió.

“Tengan en cuenta que en Venezuela existe un sistema de seguridad social universal y un sistema de educación universal. Nuestra preocupación es que no solo en Venezuela sino en Perú y en muchos otros países, los derechos de las personas marginadas sean respetados, conservados y que el nivel de bienestar social mejore. Entonces, esa política cubre también a Venezuela y para eso tenemos que lograr que haya armonía en nuestro continente”, añadió.

Héctor Béjar manifestó que estará de acuerdo con la política de Venezuela cuando esta “beneficie a su sociedad” y consideró que “el tema no es Venezuela” sino cómo encontrar la mejoría de los países de América Latina.

Precisó también que su reunión con su par venezolano Jorge Arreaza fue para trabajar aspectos relacionados a la migración.

“Nuestra política va ser una política conjunta multilateral, de ahí vamos a continuar lo que el gobierno peruano ha venido haciendo anteriormente”, refirió ante la pregunta de cuál será la posición de la Cancillería sobre Venezuela.

Finalmente, Béjar fue consultado sobre Cuba, país con el que aseguró existen “relaciones diplomáticas hace mucho tiempo”.

Sin embargo, resaltó que el Perú no tiene que meterse en los temas internos de cada país.

“Nosotros no tenemos por qué meternos en los problemas internos, lo acabo de decir en mi discurso, en general para todos los países nuestra política es una política defensora de los derechos humanos. Estamos en contra de la represión en Perú y en todos lo países, nuestra política tiene que ser democrática para que exista el diálogo, no en el enfrentamiento y eso tiene que ver con Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile. Nosotros aspiramos a que los pueblos dialoguen, a que no se enfrenten”, enfatizó.