Actualmente, el Jurado Electoral Especial (JEE) está realizando una investigación a la candidata a la presidencia del Perú por el partido Juntos por el Perú, Veronika Mendoza, por una presunta propiedad que ostenta en el Cusco la cual no fue reconocida en sus declaraciones juradas.

En ese sentido, el JEE requirió a Juntos por el Perú un informe adicional para poder esclarecer la verdad de los hechos.

El Partido presentó un escrito solicitando se deje sin efecto dicho requerimiento. Sin embargo, el JEE ha desestimado su pedido y la investigación a Veronika Mendoza continuará su curso, por lo que el partido deberá cumplir con entregar el informe solicitado.

Los argumentos

Juntos por el Perú aducía que no pudieron tomar conocimiento del informe que dio origen a la investigación (N.º 031-2021-JDDCC-FHV-JEE-LIC1/JNE) al momento de realizar su escrito de oposición al pedido de información adicional, por lo que se habría afectado su derecho a la defensa.

Sin embargo, los miembros del JEE de Lima Centro 1, conformado por Luis Alberto Carrasco Alarcon, Teddy Edgardo Cortez Vargas, Ruben Fernando Crispin Venturo y Marly Eugenia Zumaeta Silva, indicaron que dicho informe forma parte de la fiscalización preliminar realizada por el Jurado Electoral Especial (JEE).

El JEE aclara que no se ha iniciado ningún procedimiento de exclusión de la candidata Mendoza y que esta solicitud forma parte de un procedimiento previo, y que aún se encuentran recopilando la información necesaria sobre el caso.

En ese sentido, que el partido no haya tenido acceso al informe inicial no afecta su derecho de defensa, más aun considerando que no se les ha pedido descargo alguno.