Geovana Mori: “Hay una empresa que se ha acercado para colaborar en caso del Gasoducto”

La fiscal Geovana Mori recibe a Gestión en su despacho en donde es un reto no tropezar si no se camina con cauetela. Además de escritorios, voluminosa documentación y computadoras que usa su equipo de abogados para las pesquisas, hay más de 20 objetos alrededor guardados en bolsas . Es material incautado en el allanamiento del último martes en 26 viviendas por el caso Gasoducto.

“El cuarto donde guardamos los objetos incautados ya está copado. Solo nos queda ponerlos en nuestro despacho”, cuenta Mori antes de iniciar la entrevista.

¿Cuándo asumió la investigación del gasoducto?

El 10 de mayo de este año como un proceso de distribución de la carga procesal.

¿Está aún en etapa preliminar?

Así es, este caso lo hemos ampliado hasta febrero del próximo año.

¿Qué significa que Odebrecht haya reconocido pagos ilícitos en el gasoducto?

Esa es una información que ha dado nuestro fiscal superior Rafael Vela en el marco del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Informó que la empresa está aceptando culpabilidad en pagos ilícitos en esta obra.

¿Esto significa que son sobornos?

Claro, pagos ilícitos en el marco del modus operandi de la empresa. Debe entenderse que son sobornos.

¿Cuándo les dijo Odebrecht que pagaron sobornos por el gasoducto?Eso se dio en el marco de la colaboración eficaz corporativa que está a cargo del doctor José Domingo Pérez. Él tiene esa información y es de carácter reservado. Por un tema de transparencia, es que se ha dado a conocer esta situación.

¿Odebrecht solo ha reconocido sobornos en el gasoducto o también en otras obras?

Ese detalle lo tiene el doctor Pérez. Hay que mencionar que en las diligencias en Curitiba que se hizo con Jorge Barata este dijo que ‘se iba a alcanzar información adicional’ y estamos en esa etapa de recopilación de información. Esta información tiene que ser procesada a efectos de qué obras habría sobornos.

Convoca reveló que hubo pagos ocultos por el gasoducto por más US$ 3 millones, ¿Usted también tiene esa información?

Esa información se está procesando. Tengo conocimiento de que aún se está recibiendo documentación de la empresa.

Cuando Odebrecht admite culpabilidad, ¿revela también cuántos sobornos dio por el gasoducto?

Ese es un tema que nosotros no estamos sujetos a lo que pueda decir la empresa. Hay que tener en claro que este despacho tiene como estrategia fiscal cuatro aspirantes a colaboradores eficaces.

¿Son peruanos y ajenos a Odebrecht?

Sí. Con ellos se amplifica el marco de la investigación. Es decir, no solo los limitamos a lo que nos diga Odebrecht, también estamos consiguiendo otras informaciones adicionales, lo cual sumado a otros actos de investigación, podemos establecer otros pagos. No podemos descartar que esos US$ 3 millones sea lo único.

Es decir, ¿esos más de US$ 3 millones es solo una pequeña parte de todo el soborno por el gasoducto?

Claro, es posible que se hayan pagado más sobornos.

Los que hablan

Ahora que menciona a los aspirantes a colaboradores, el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, señala que no son personajes nuevos, incluso dice que uno es Martín Belaunde Lossio…

Esa aseveración no es cierta porque esta investigación recién la tengo desde mayo y una vez que recibí el caso, como actividad fiscal tengo que buscar información. En esa búsqueda se obtienen estos aspirantes.

¿O sea son nuevos colaboradores?

Así, es son personas que se han acercado a este despacho.

¿Los aspirantes ya han hablado sobre pagos de sobornos?

Como recién estamos dos meses en el cargo de la investigación, estamos programando diligencias con los aspirantes, estamos recibiendo declaraciones y documentación que tienen que proporcionar.

La eficacia está en la información que ellos nos pueden entregar. Tiene que ser corroborada. Este despacho es muy exigente para que se produzca esa situación de colaboración eficaz. Tiene que dar información completa, no por partes.

¿Qué tipo de evidencias están aportando estas personas?

Por la reserva fiscal no se la puedo detallar, pero sí le puedo decir que en el marco de la colaboración eficaz el fiscal tiene que ser muy riguroso, entonces en la información y aseveración que te da el aspirante tiene que corroborarla. Te da detalles y la fase de corroboración es donde venimos nosotros. Buscamos documentación, comunicaciones, etc.

Factor Nadine Heredia

Un aspirante ha señalado que Nadine Heredia se habría reunido con Jorge barata en palacio. Incluso reveló que Barata se habría reunido con ella y Ollanta Humala para hablar sobre un proyecto de gas, al mismo tiempo que aportó a la campaña del 2011…¿es un soborno adelantado?

Esa hipótesis no la puedo descartar. Debemos entender que la modalidad de la empresa siempre ha estado ligada a aportes de campaña con la finalidad de obtener una ventaja. Cronológicamente se produce esa situación. Está el interés de la empresa por este proyecto. No descarto esa línea de investigación, todo es posible.

Otro aspirante le dijo que la exfuncionaria Malka maya por orden de Nadine Heredia habría solicitado a los entonces congresistas nacionalistas votar a favor de una ley que impulsaría el gasoducto…

Es un aspecto de la imputación a la señora Nadine que habría propiciado la aprobación de la ley de seguridad energética. Estamos haciendo las indagaciones respectivas, se han programado diligencias y de las declaraciones que vamos obtener, entre otras cosas, como actos de investigación. Se tiene comprobar estas declaraciones.

¿Hay personas jurídicas que se han acercado a la fiscalía para colaborar con el gasoducto?

Sí hay empresas que se han acercado. Estamos evaluándolo. Este despacho está presto a recibir información y estamos en ese momento ahora.

¿Cuántas empresas hay?

No puedo decirles cuáles son, pero si hay personas jurídicas.

¿Al menos la cantidad?

Solo es una.

¿Es parte del consorcio?

Esa información no la puedo dar.

¿Pero es colaboradora?

No. Aún no. Solo se ha acercado a la fiscalía, que nos quiere dar información.

No se firmará nuevo convenio

Ahora que Odebrecht admitió sobornos, ¿se firmará un nuevo acuerdo?

Nuestro fiscal coordinador lo ha precisado y explicado. La sentencia que ha sido dictada por el Poder Judicial tiene una clausula abierta que da la posibilidad que la empresa brinde información adicional que pueda comprender otras obras. Eso se va dar en el marco de esa colaboración.

¿Es decir el gasoducto se va incluir en el acuerdo?

Así es.

Al incluirse el gasoducto, ¿la cifra de reparación civil será superior a los s/ 610 millones?

De todas maneras, porque es una responsabilidad que asume y toda responsabilidad penal tiene una reparación civil.

Odebrecht ha admitido sobornos, pero el gasoducto tiene una cláusula anticorrupción ¿La concesión pasaría al Estado?

Claro, hay que saber también que esa obra ya se resolvió el contrato. Odebrecht ya no es concesionaria, entonces Odebrecht no tiene ya participación en este proyecto.

¿Qué sucede con la demanda de Enagás contra el Estado? ¿Se cae ahora que Odebrecht admitió sobornos?

Eso hay que establecer, nosotros debemos realmente acreditar esa situación. Una cosa es lo que se afirma, otra cosa probarlo judicialmente. En ese proceso estamos.

Hipótesis de la Fiscalía

¿Cuál es la tesis fiscal en el tema del Gasoducto?

El análisis que nosotros tenemos ahora es que la empresa Odebrecht siempre estuvo interesada en este proyecto. Tenemos dos momentos: la etapa del Gobierno de Alan García con el proyecto Kuntur, que también hay una vinculación por parte de la empresa, que se produce allí un alargamiento en la ejecución de los cronogramas de esta iniciativa privada, y la devolución de la carta de garantía, que también es un perjuicio al Estado.

¿Cuál es el segundo momento?

El proyecto en sí, en el cual se produce una inusitada celeridad en el proceso de contratación. Asimismo, informes que se dan por estudios jurídicos que para descalificar al otro consorcio postor. Pero entendiendo la lógica de la conducta criminal que ha tenido esta empresa en otros casos, nosotros tenemos que seguir esa línea, cuál era su modalidad, siempre a cambio de pagos.

¿Entonces si tiene varios indicios de corrupción?

Sí. Estos procesos de contratación se producían por momentos céleres, se modificaban normas, se adecuaban al ajuste de la empresa, pero siempre a cambio de una ventaja económica, por parte de los funcionarios o personas directamente o indirectamente vinculadas a este proceso.

Entonces nosotros estamos apuntando a esa teoría, una colusión agravada, cohecho, y también puede ser lavado de activos, porque vemos empresas offshore.

¿Investigarán el caso gasoducto bajo la ley de crimen organizado?

El crimen organizado hay que establecer la permanencia, los roles. Entonces eso en el desarrollo de la investigación se puede detectar si existió o no esa situación.

Investigan a Barata

Hasta el momento tiene una lista de 22 personas investigadas, ¿puede crecer con las pequisas?

No. Tenemos 30 investigados, entre personas naturales y exfuncionarios de Odebrecht.

¿Qué funcionarios?

Jorge Simoes Barata, entre otros.

Quienes están en contra del acuerdo dicen que la Fiscalía no toca a Barata, ni a los directivos de Odebrecht, que esperan que les cuenten todo.

En esta obra sí está investigado Jorge Barata. Esta investigación la recibí y ya comprendía a los funcionarios de Odebrecht.

¿Cuántos son de Odebrecht?

Cinco. Está también Luis Cesar Lindgren Costa, Flavio Vento de Faria, Rodney Rodríguez de Carvalo, entre otros.

¿Se puede incrementar la lista con las pesquisas?

Hay que mencionar que este es un gran proyecto y no descartamos que haya más participación de personas.

¿Hay algún exdirectivo de la empresa Graña y Montero o Enagás?

No, aún no tenemos detectado a las personas que tendrían participación. Pero como le digo, del avance y del progreso de esta investigación van a ser comprendidas las personas que se detecten.

¿Los socios sabían del pago de ilícitos de Odebrecht en el gasoducto?

​Recuerdo mucho también la modalidad en los otros casos. Sobre todo en la Interoceánica y Metro de Lima (…) El patrón de conducta es ese, que yo pago el soborno, luego ya les informo a mis socias y les traslado estos pagos. En esa medida, no descartamos participación de las empresas socias. Se podría ampliar la investigación contra ellas.

El fiscal Reynaldo Abia investigó el gasoducto cuando Odebrecht no había admitido sobornos. El caso ya está en control de acusación. ¿Se puede acumular las investigaciones?

Así es, es la etapa ya de acusación, es otro estadio procesal, eso impide que los casos se acumulen o se junten. Cada uno va a tener su propio direccionamiento.

Usted también investiga a Edgar Ramírez por el gasoducto. El fiscal Abia también y ha pedido condena para él. ¿Puede haber un doble juzgamiento?

Hemos ampliado la investigación en su contra respecto a otros puntos que no son materia de investigación del fiscal Abia. Son cuatro hechos puntuales que se han ampliado en su contra y ahora está ya sometido a esta investigación el señor Ramírez.

Los críticos afirman que Odebrecht nunca dijo la verdad…

Lo que le puedo decir es que yo me debo a mi función, y no estamos sujetos a lo que diga o no la empresa. Nosotros como fiscales tenemos el deber de indagar e investigar. No estamos con los brazos cruzados esperando que nos digan, estamos nosotros buscando otros medios en lograr información.

¿Va a hacer un nuevo viaje para interrogar por el Gasoducto?

Hay una asistencia judicial cursada a las autoridades de Brasil para recibir la declaración del señor Jorge Barata el 22 y 23 de julio a efectos de que precise la información que entregó la empresa.

¿Cuándo puede pasar a la investigación preparatoria?

Nosotros esperamos que estas indagaciones preliminares, lograr nuestro objetivo antes de que venza, no le podría decir qué plazo. Espero que eso no se prolongue más allá de lo que hemos previsto, para febrero.

Hoja De Vida Nombre: Geovana Mori Gómez.

Cargo: Fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato. Anteriormente formó parte de la fiscalía antidrogas del Callao.

Estudios: Abogada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

La fiscal Mori señaló que los pagos ilícitos en el marco del modus operandi de la empresa Odebrecht deben entenderse que son sobornos.