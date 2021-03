El candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, se refirió a su par de Renovación Popular, Rafael López Aliaga asegurando que “habría construido su fortuna a base de sus conexiones con el gobierno”.

“Los peruanos sabemos cómo se ha enriquecido (López Aliaga). Sin pagar impuestos y formando monopolios con sus empresas. Por eso digo que es parte de los mismos de siempre; además está polarizando el país y se está yendo a los extremos con una mentalidad que parece de la edad de piedra”, manifestó Forsyth en su visita a la ciudad de Piura donde estuvo con los pobladores afectados por el Niño Costero en el 2017.

Asimismo, volvió a la carga contra el candidato de Renovación Popular. “Tiene ideas sumamente radicales, hemos visto que ni siquiera tiene ni la actitud ni el aplomo para controlar sus emociones. Un presidente no podría salir gritando y vociferando lisuras, los peruanos debemos saber a quién elegimos. Ahora no solo se deben analizar propuestas, sino también a las personas”, precisó el exalcalde de La Victoria.

Con relación a las últimas encuestas, que ubican a Victoria Nacional en el segundo lugar con un empate técnico, George Forsyth manifestó que es positivo porque viene teniendo mucha llegada con la población.

“Estamos volviendo a crecer y eso es lo importante. Nuestras propuestas están calando en la población, cada vez se está tomando más atención sobre las elecciones y ahora los peruanos ya van teniendo claro que somos la única opción del cambio”, sostuvo. Añadió que implementarán el Ministerio de Planeamiento y el Ministerio de Infraestructura para garantizar que “las obras se hagan”.

Asimismo, respecto al reciente debate presidencial, Forsyth lamentó los ataques y enfatizó que lo más importante son las propuestas.

“Es la primera vez que yo estoy en un debate a diferencia de otros que tienen harta experiencia. No me pareció correcta la actitud de unos candidatos que no se supieron comportar, ya son señores grandes, sino se pueden comportar en un debate, no podrán hacerlo en ningún lugar. Es importante que los peruanos vean el manejo emocional que tienen los candidatos”, concluyó.