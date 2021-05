El secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, afirmó que el Perú requiere de cambios necesarios, pero ello no implica, por ejemplo, dejar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR).

Indicó que en el país se tiene que hacer grandes reformas y se debe cambiar “todo lo que se necesite” para que la población invisible se sienta parte del crecimiento y del desarrollo.

“Obviamente cuando digo que hay que hacer todo lo posible (cambios) no quiere decir, por ejemplo, perder la autonomía del Banco Central de Reserva, eso está claro, hay principios básicos que no se pueden tocar, pero sí hay que hacer grandes reformas, hay que ver una distribución diferente del presupuesto”, afirmó en Galarreta en RPP.

Indicó que el plan de Gobierno que plantea la candidata Fuerza Popular es la de realizar un cambio, pues consideró que el Estado ha estado de espaldas durante muchos años a un gran sector de la población.

“La economía crece y la macroeconomía hay que cuidar para que esto continúe, pero hay otro Perú al que no ha llegado la inversión. y lo que se tiene que hacer es recuperar este tiempo que se ha perdido y va llegando ese mensaje de cambio, de transformación”, dijo.

Respecto a la última encuesta de IEP, que otorga 36.2% a Castillo y 30.0% a Keiko, dijo que lo toman con humildad.

“Creemos que todavía falta mucho camino”, señaló tras referir que la candidata de su partido tiene claras sus propuestas e ideas para enfrentar la crisis y hacer un gobierno abierto.

Luis Galarreta sobre López Aliaga: “Nosotros no compartimos ninguna opinión relacionada a violencia”

No es parte de la campaña

Galarreta también afirmó que las expresiones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no forman parte de la campaña presidencial de Fuerza Popular para la segunda vuelta.

Como se sabes, el último sábado, López Aliaga encabezó una manifestación pública autodenominada “Marcha por la democracia” en el Paseo de los Héroes Navales. Frente a sus seguidores, gritó: “Muerte al comunismo, muerte a [Vladimir] Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá”.

“No es parte de nuestra campaña, nosotros tenemos una campaña principal, es más, hemos quedado en ofrecer las propuesta, nuestra forma de ver el futuro del país, cómo queremos hacerlo y además, hemos hablado de un gobierno abierto. Eso es verdad, pero es imposible que podamos estar midiendo las múltiples campañas e iniciativas que nacen”, refirió.

Explicó que la campaña central de Keiko Fujimori está dirigida por el comando partidario, pero que las “campañas voluntarias” no están “relacionadas” a la agrupación política.

Afirmó que “nadie puede hablar de violencia, por más que haya sido figurativo” y se mostró a favor de condenar este tipo de expresiones de parte de López Aliaga.

“Hay que dejar claro que ese tipo de cosas no deben pasar, no debe -además- mencionar un tema de ese nivel, más allá de que no sea un tema relacionado directamente a nuestra campaña”, refirió.