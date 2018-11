Fuerza Popular espera respuesta de Úrsula Letona ante acusación de Vilcatoma

Fuerza Popular esperará que Úrsula Letona responda ante las acusaciones de Yeni Vilcatoma para pronunciarse sobre el pedido para que sea expulsada de la bancada.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, informó que ese fue el acuerdo al cual se llegó en la reunión del pleno de su bancada, llevada a cabo la noche del martes 27 de noviembre, a la cual no acudieron ni Yeni Vilcatoma ni Úrsula Letona.

"Ayer en la tarde recibimos esta denuncia de Yeni Vilcatoma contra Úrsula Letona. Luego de ello, le hemos solicitado su punto de vista a la denunciada [...] Queremos leer el documento que nos va a enviar la congresista con relación a este tema. Solo tenemos la posición de una parte", manifestó en declaraciones a RPP.

Carlos Tubino precisó que Yeni Vilcatoma ha pedido la expulsión de Úrsula Letona de Fuerza Popular por considerar que no actuó de manera debida al buscar que se archive una investigación contra funcionarios de PromPerú por la contratación de servicios a Sony Music.

"Según algunos congresistas no cubrió las expectativas ni dejó clara la posición que tuvo (Isabella Falco, directora de Comunicaciones de Marca Perú) en ese contrato. Se hizo una moción para ampliar las investigaciones respecto a este caso por 120 días y esa moción que se vio el jueves pasado fue archivada en el pleno", recordó el vocero de Fuerza Popular .

Tubino señaló sentirse sorprendido ante estas acusaciones y consideró que estas discrepancias tienen que evaluarse internamente, por lo que cuestionó que el documento haya llegado a difundirse en medios de comunicación.

"En mi opinión me parece exagerado. Es un tema que hay que verlo con cabeza fría, escuchar a las partes y no ha habido ese ejercicio. Ha tenido que existir una reunión de bancada, en la cual cada persona da su opinión y en caso no haya acuerdos, recién ahí presentar la denuncia por escrito", comentó.

Carlos Tubino aseguró que están enfocados en mantener la unidad en el grupo y que harán todo lo posible para solucionar estos temas que, según indicó, no revelan divisiones en la bancada sino problemas "interpersonales".