El expresidente de la República, Francisco Sagasti, calificó como una “aberración sin sentido” el reciente pedido para promover una moción de vacancia contra Pedro Castillo por parte de la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, al indicar que ninguna parte de la Constitución avala una vacancia de este tipo.

“Creo que este pedido de vacancia, simplemente porque el señor es incapaz, me parece una aberración que no tiene ningún sentido”, comentó en una entrevista a RPP este sábado 20 de noviembre.

Patricia Chirinos pidió ante el pleno del Congreso el respaldo de congresistas para poder presentar una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo. Hasta la fecha, las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y miembros de Avanza País han expresado su respaldo a esta iniciativa.

Franciso Sagasti dijo que no hay nada en la Constitución que permita vacar por incapacidad en la gestión a un presidente como Pedro Castillo. (RPP)

“Nuevamente estamos ante una situación en que, como no me gustan los resultados electorales en los que he participado, como no me gusta el resultado, hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó. Es decir, irrespetar la voluntad popular”, evaluó Sagasti.

El exmandatario, que asumió el cargo tras la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino en noviembre del 2020, destacó que la Constitución considera la figura de la incapacidad moral como una “incapacidad mental”.

“La forma en que se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas [...] No hay ninguna cosa que diga en la Constitución que la vacancia procede por incapacidad al ejercicio del cargo”, añadió.

“Lo que tenemos que hacer es respetar las normas legales, hacer que su periodo concluya y, eso sí, criticarlo, sugerirle cosas de tal forma que su Gobierno funcione mejor pero no decir que no me gusta este Gobierno y lo saco”, concluyó.

Situaciones de extremas derechas e izquierdas

Francisco Sagasti criticó a los sectores de extrema derecha y extrema izquierda que polarizan el debate político al considerar que cualquier persona que no piense como ellos no tienen opiniones válidas.

“Si el sistema institucional no funciona como me da la gana, no es un sistema que vale y eso es absolutamente antirrepublicano, antidemocrático y una manera de mantener privilegios y acceder a privilegios descartando al otro. Pero no representan más del 5% de la población. Se añadirá un 10% que simpatiza en cada extremo, pero eso deja al 70% de todos los peruanos y peruanas sin una opción real de política”, evaluó el exjefe de Estado.