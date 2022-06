El expresidente interino Francisco Sagasti indicó que se reunió hasta en cinco ocasiones con el presidente Pedro Castillo, así lo indicó en diálogo con Radio Santa Rosa.

Alegó que de las cinco reuniones que tuvo con Castillo, dos fueron cuando Castillo ya era presidente electo, mientras que él era el presidente interino. En tanto que, las otras tres reuniones que tuvo con Castillo fue cuando este ya era jefe de Estado .

Indicó que la primera reunión con el entonces presidente electo fue protocolar, en Palacio de Gobierno. La segunda en su casa, a donde invitó al mandatario electo para explicarle el proceso de las adquisición de las vacunas contra COVID-19.

En la tercera, solicitó conversar con el ya entonces presidente Castillo para expresarle su preocupación sobre los planes del nuevo gobierno de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Ni secreta ni clandestina”

Sagasti calificó como “absurdas y tontas” las presunciones sobre una supuesta reunión secreta suya con el presidente Castillo, pese a que recién esta semana un medio de comunicación divulgó que la noche del 2 de noviembre del 2021 visitó al mandatario en Palacio de Gobierno, visita que se desconocía hasta que se hizo la revelación periodística.

Además, dicho encuentro no está registrado en el portal de transparencia del Despacho Presidencial donde se registran las visitas a Castillo, un tema muy sensible durante el actual gobierno tras las reuniones en una casa de la calle Sarratea en el distrito limeño de Breña.

“Es una de las cosas más absurdas y tontas, no hay ninguna reunión secreta ni clandestina en ningún momento”, dijo Sagasti en la entrevista.

De la misma forma, aseguró que en las ocasiones en que se reunió con Castillo lo comunicó luego en entrevistas con medios de comunicación.

Reunión no registrada

Explicó que la reunión con Castillo de noviembre del 2021 fue para tratar un tema reservado de negociaciones internacionales iniciado en el gobierno de transición que presidió y cuyo “desenlace final iba a ser a fines de noviembre”.

El expresidente puntualizó que para ello solicitó una cita con anticipación y que esta no se concretó hasta la noche del 2 de noviembre, cuando lo llamaron para que acuda a Palacio de Gobierno de inmediato.

Sagasti mencionó que llegó al Palacio de Gobierno pasadas las 9:00 de la noche y preguntó por donde se podía ingresar a esa hora y le indicaron que debía entrar “por la Residencia” de Palacio.

“Para que vean que no es secreto, cuando alguien se dirige a la residencia por la calle Loreto, donde está la estación de Policía, hay un control que anota quién entra. Llego, entro, me hacen pasar, me reúno con el presidente y le explico todos estos tema”, afirmó.

Indicó que Castillo también le hizo una pregunta sobre cómo debe ser la relación entre el jefe de Estado y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ad portas del pedido del voto de confianza del gabinete de Mirtha Vásquez en el Congreso realizado el 4 de noviembre del 2021.

“(Le dije) que era mejor una relación armónica, continua (con) alguien de su confianza que conozca bien todo el aparato del Estado”, comentó.

Sobre las razones por las que no se registró de manera oficial la reunión que tuvo con Castillo, Sagasti dijo que esa “es una responsabilidad de la Secretaría de Palacio”.

